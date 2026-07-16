El dificilísimo rodaje de 'Rocky' y el salto a la fama de Sylvester Stallone tendrán película propia, y su tráiler es sencillamente increíble

En 1975, nadie conocía a Sylvester Stallone. El actor había sobrevivido como extra sin frase en varias películas, y pensó en dejarlo todo cuando incluso le rechazaron en ese papel para 'El Padrino'. Sin embargo, todos sabemos lo que pasó: escribió 'Rocky' en tres días y se empeñó en ser el protagonista. Su verdadera odisea fue la de convencer a todo el mundo de que solo él podía ser Rocky Balboa, pero finalmente lo consiguió y cimentó su leyenda.

¡Adrian! ¡Adriaaaan!

Ahora, esta historia del cine dentro del cine será adaptada por Peter Farrelly, que ganó el Óscar por 'Green Book' en 2018 y desde entonces ha estado bastante perdido en Hollywood. Sin embargo, todo apunta a que 'I play Rocky' será un retorno al cine de prestigio, y su primer tráiler se aleja mucho de lo que el director nos ha ofrecido en películas como 'Ricky Stanicky' o 'Yo me encargo de la cerveza'.

Interpretando a Stallone tendremos a Anthony Ippolito, que paradójicamente se puso en el radar de Hollywood tras interpretar a Al Pacino en la serie 'The Offer'. Y si te lo estabas preguntando, sí, efectivamente: en Amazon confían que la película pueda aspirar a premios y por eso tendrá un estreno limitado en salas en noviembre antes de pasar al streaming. En España aún no tenemos fecha, pero viendo el tráiler lo cierto es que ojalá llegue cuanto antes.

Por cierto: es posible que lo hayas olvidado, pero la historia de 'Rocky' acaba muy bien para Stallone: ganó tres Óscars incluyendo mejor película, y eso que se enfrentaba con 'Todos los hombres del presidente', 'Taxi Driver', 'Network' y 'Esta tierra es mi tierra'. Vamos, que al ver la película no temáis por el bueno de Sly: las cosas le salen increíblemente bien al final.

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