Denzel Washington, a los futuros actores: "La primera parte de tu vida, aprendes. La segunda parte de tu vida, ganas. La tercera parte de tu vida, devuelves"

No se puede decir que Denzel Washington lo tuviera fácil en su adolescencia. De hecho, según ha declarado después, la pandilla con la que andaba ha acabado condenada, juntando todas las penas, a 40 años en prisión. Sin embargo, su madre le mandó a la academia militar, y eso cambió su vida para siempre. Consiguió salir de la calle y llegar a la universidad, donde tuvo que elegir entre ser actor o jugador de baloncesto. Y, como sabemos, escogió sabiamente.

Las tres partes de la vida

A sus 71 años, Washington ya ha declarado que hay muy pocas películas que le interesa hacer ahora mismo, y por eso escoge sus papeles con mayor cuidado (este año, por ejemplo, solo le veremos en 'Here comes the flood', lo nuevo de Fernando Meirelles). De hecho, ha llegado a una edad donde, tras ganar dos Óscar, dos Globos de Oro y un Tony, puede dar consejos a la generación de actores que viene tras él, tal y como posteó en Instagram.

"Aprende a actuar en teatro. No confíes en las redes sociales. Déjalas, ciérralas. Cállate. Tranquilízate. Aprende. Lee. Relájate. Mejora. La primera parte de tu vida, aprendes. La segunda parte de tu vida, ganas. La tercera parte de tu vida, devuelves."

Tras terminar la frase, durante el junket de 'Gladiator II', la periodista contestó al actor: "¿Puedes ser mi terapeuta?". En respuesta, Denzel Washington dijo: "Ya lo soy. Y te va a costar 50 pavos". Alguien capaz de dar enseñanzas de vida así de válidas y después bromear es un absoluto maestro. A sus pies.

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