Hoy en Netflix, un thriller nominado al Oscar que hace doble sesión trepidante con una película imprescindible de Steven Spielberg

De un suceso histórico importante siempre se pueden sacar ángulos y pequeñas historias diferentes, algunas de las cuáles pueden tener importantes reverberaciones para reflexionar de nuestro presente. A veces las reflexiones son muy concretas y hasta pequeñas, pero ‘Septiembre 5’ (’September 5’) se encarga de comunicarlas con fuerza.

Cuando septiembre empieza

Un thriller basado en el impactante acto terrorista en los Juegos Olímpicos que sacudió a todo el mundo en su momento, con Peter Sarsgaard y Leonie Benesch de protagonistas puestos a las ordenes del director suizo Tim Fehlbaum. Una experiencia tensa que fue nominada al Oscar a mejor guion original que ya se puede ver en streaming a través de Netflix.

El equipo de periodistas de la ABC se dirige al centro de retransmisión en Múnich para lo que parece otro día de cobertura de los Juegos Olímpicos que se están celebrando en 1972. Hasta que reciben la noticia de que el equipo israelí es secuestrado por un grupo terrorista y les toca la responsabilidad de relatar la noticia al resto del mundo.

Desde estas tensas acciones y decisiones enunciadas en voz alta se hace un thriller adulto de la vieja escuela que sirve también para recordar una potente historia real. Una que conecta luego con una de las películas imprescindibles de Steven Spielberg como es ‘Munich’, que ofrece una fascinante sesión doble con más reflexión sobre la violencia a partir de mirar las consecuencias.

‘Septiembre 5’ no observa tanto las consecuencias de las acciones, pero con bastante intención. Su mirada a las elecciones editoriales y la ética de las acciones periodísticas retrata cómo se pueden perder prioridades en el calor del momento, y de lo crucial de una retransmisión en vivo a muchos niveles.

Todo esto desde el cine de suspense de vieja escuela, con muchos ecos a las películas de los setenta para ir en consonancia con la época que se refleja. Gafas voluminosas que son recolocadas en no pocas ocasiones, mesas de control que incluso entonces parecían viejas y mucha acción verbal es una experiencia notable.

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