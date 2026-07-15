Estrenos (15 de julio): 45 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney plus, Movistar Plus, Filmin, Apple TV y SkyShowtime

Resaca de semifinales y en lo que estamos asumiendo lo que pasó anoche es hora de recordar que el streaming estrena cada semana una cantidad inmensa de obras. De esta manera 45 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus, Apple TV, SkyShowtime, HBO Max y Disney+. Veamos.

Cómplices hasta el final (Ride or Die)

Creada por Tessa Coates | Reparto: Octavia Spencer, Hannah Waddingham

Comedia de acción protagonizada por dos amigas cuya vida da un hueco total cuando una de ellas debe confesar a la otra que es una asesina a sueldo. Todo esto después de que un golpe que sale mal involucra al marido de la otra.

Estreno el miércoles en Prime Video | 8 episodios

Lucky

Creada por Jonathan Tropper | Reparto: Anya Taylor-Joy, Annete Bening, Timothy Olyphant, etc.

Otra serie con toque de acción, esta vez de la mano del creador de series como 'Warrior'. Anya Taylor-Joy se pone en la piel de una joven de pasado criminal que tiene que volver a esa vida en un intento desesperado por escapar de su pasado.

Estreno el miércoles en Apple TV | 7 episodios, semanal

Todos los estrenos

Netflix

25 años de secretos (viernes)

23 000 vidas (viernes)

Abuela tremenda (jueves)

The Creator (viernes)

Deseo (viernes)

La garrapata (miércoles)

El halcón (jueves)

Hasta que la camiseta se seque (domingo)

Heartstopper para siempre (viernes)

El mapa de los anhelos (viernes)

Muerte en el Nilo (miércoles)

Muertos de amor (sábado)

El palacio del este (viernes)

Septiembre 5 (miércoles)

Stoke Wins (sábado)

Viviendo sin límites (sábado)

Yo antes de ser yo (jueves)

Prime Video

Coca Chicas. Atrapadas en el Caribe (viernes)

Cómplices hasta el final (miércoles)

The Surfer (viernes)

Disney+

Campeones. Oliver y Benji (miércoles)

Los Descendientes: viaje al mundo oscuro (viernes)

El día que Diego regresó al Azteca (miércoles)

HBO Max

Todos el jueves

No te preocupes, querida

Tip Toe

Movistar Plus

Glenrothan (domingo)

Homo Argentum (jueves)

Monumentos de la antigüedad T3 (jueves)

Reflection in a Dead Diamond (miércoles)

La tercera estrella (sábado)

La vida en la sombra (jueves)

Filmin

Todos el viernes

Agua con sal

El archivo corso

Dos colgados en Chicago

El imperio de los lobos

El jaguar

Maigret y la muerte del embajador

Oh, Canadá

Operación chuleta de ternera

Reina Madre

Los ríos de color púrpura

El último arrebato

El siciliano

Otros

Allegiance T3 (jueves en SkyShowtime)

Lucky (miércoles en Apple TV)

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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