Estrenos (15 de julio): 45 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney plus, Movistar Plus, Filmin, Apple TV y SkyShowtime

Resaca de semifinales y en lo que estamos asumiendo lo que pasó anoche es hora de recordar que el streaming estrena cada semana una cantidad inmensa de obras. De esta manera 45 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus, Apple TV, SkyShowtime, HBO Max y Disney+. Veamos.
Índice de Contenidos (11)
Cómplices hasta el final (Ride or Die)
Creada por Tessa Coates | Reparto: Octavia Spencer, Hannah Waddingham
Comedia de acción protagonizada por dos amigas cuya vida da un hueco total cuando una de ellas debe confesar a la otra que es una asesina a sueldo. Todo esto después de que un golpe que sale mal involucra al marido de la otra.
- Estreno el miércoles en Prime Video | 8 episodios
Lucky
Creada por Jonathan Tropper | Reparto: Anya Taylor-Joy, Annete Bening, Timothy Olyphant, etc.
Otra serie con toque de acción, esta vez de la mano del creador de series como 'Warrior'. Anya Taylor-Joy se pone en la piel de una joven de pasado criminal que tiene que volver a esa vida en un intento desesperado por escapar de su pasado.
- Estreno el miércoles en Apple TV | 7 episodios, semanal
Todos los estrenos
Netflix
- 25 años de secretos (viernes)
- 23 000 vidas (viernes)
- Abuela tremenda (jueves)
- The Creator (viernes)
- Deseo (viernes)
- La garrapata (miércoles)
- El halcón (jueves)
- Hasta que la camiseta se seque (domingo)
- Heartstopper para siempre (viernes)
- El mapa de los anhelos (viernes)
- Muerte en el Nilo (miércoles)
- Muertos de amor (sábado)
- El palacio del este (viernes)
- Septiembre 5 (miércoles)
- Stoke Wins (sábado)
- Viviendo sin límites (sábado)
- Yo antes de ser yo (jueves)
Prime Video
- Coca Chicas. Atrapadas en el Caribe (viernes)
- Cómplices hasta el final (miércoles)
- The Surfer (viernes)
Disney+
- Campeones. Oliver y Benji (miércoles)
- Los Descendientes: viaje al mundo oscuro (viernes)
- El día que Diego regresó al Azteca (miércoles)
HBO Max
Todos el jueves
- No te preocupes, querida
- Tip Toe
Movistar Plus
- Glenrothan (domingo)
- Homo Argentum (jueves)
- Monumentos de la antigüedad T3 (jueves)
- Reflection in a Dead Diamond (miércoles)
- La tercera estrella (sábado)
- La vida en la sombra (jueves)
Filmin
Todos el viernes
- Agua con sal
- El archivo corso
- Dos colgados en Chicago
- El imperio de los lobos
- El jaguar
- Maigret y la muerte del embajador
- Oh, Canadá
- Operación chuleta de ternera
- Reina Madre
- Los ríos de color púrpura
- El último arrebato
- El siciliano
Otros
- Allegiance T3 (jueves en SkyShowtime)
- Lucky (miércoles en Apple TV)
Todo lo mejor en Espinof
Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.
Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.
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