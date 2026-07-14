"Es el mejor actor del mundo". Steven Spielberg se quedó estupefacto con el talento de este actor que nunca ganó el Óscar

Steven Spielberg ha trabajado con multitud de grandes actores a lo largo de su carrera. Algunos como Mark Rylance, Daniel Day-Lewis o Ariana DeBose incluso ganaron el Óscar por trabajos en películas suyas, pero lo cierto es que Spielberg quedó más impresionado que nunca con un intérprete con el que trabajó hace ya 30 años.

El nombre del actor que dejó estupefacto a Spielberg con su talento es Pete Postlethwaite, un intérprete británico que logró su única nominación al Óscar por su trabajo en 'En el nombre del padre' -el premio fue finalmente para Tommy Lee Jones por 'El fugitivo'-, y al que muchos quizá recuerden por ser la mano derecha de Keyzer Soze en 'Sospechosos habituales'.

Solamente hicieron dos películas juntos

Por desgracia, Postlethwaite falleció prematuramente en 2011 cuando apenas contaba con 64 años de edad, pero Spielberg no se esperó hasta su muerte para poner su talento por las nubes asegurando que "probablemente es el mejor actor del mundo", algo que también defendía la actriz Julie Walters: "sencillamente el actor más emocionante y estimulante de su generación. Él inventó el estilo transgresor. Era una persona y un actor estimulante".

De hecho, Walters fue más allá al afirmar que "Spielberg tenía razón". Y eso que Postlethwaite no participó en ninguna película especialmente memorable del autor de 'Tiburón', ya que juntos solamente rodaron 'El mundo perdido', la cual hasta el propio Spielberg reconoce como claramente inferior a su mítica predecesora, y 'Amistad'.

Eso sí, su carrera juntos se acabó ahí porque así lo quiso Postlethwaite, ya que Spielberg le ofreció el papel protagonista de 'Salvar al soldado Ryan' -sí, el personaje que acabó interpretando Tom Hanks-, pero el actor rechazó la oferta porque prefirió hacer una nueva adaptación teatral de 'Macbeth' en los escenarios británicos.

Pete Postlethwaite en 'Amistad'

Además, Postlethwaite no dudó en quitar peso a las palabras de Spielberg al señalar lo siguiente: "Estoy seguro de que lo que Spielberg dijo en realidad fue: Lo que pasa con Pete es que se cree que es el mejor actor del mundo". Un poco de humor y autocrítica que nunca está de más.

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