Ganó un Oscar y 9 premios Goya. Esta entrañable comedia sobre el amor, la juventud y la libertad está en 'streaming'

Estrenada en 1992 y dirigida por Fernando Trueba, 'Belle Époque' es una comedia romántica ambientada en los años previos a la Guerra Civil española no solo conquistó al público cuando se estrenó, sino que también se ganó a la crítica de medio mundo. Basta echar un vistazo a su impresionante palmarés para entender su importancia, porque ganó el Óscar a la Mejor película de habla no inglesa, se llevó hasta nueve premios Goya, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos internacionales de nuestro cine.

Pero más allá de los premios, 'Belle Époque' sigue siendo una película luminosa y muy divertida, de esas que consiguen hacerte sonreír mientras hablan de libertad, deseo, amor y de un país que estaba a punto de cambiar para siempre.

Felicidad y luz

La película arranca con Fernando (Jorge Sanz), un joven soldado que deserta del ejército y acaba encontrando refugio en la casa de un excéntrico pintor retirado, interpretado por Fernando Fernán Gómez. Allí conocerá a las cuatro hijas del artista, cada una con una personalidad completamente distinta, iniciando una historia que mezcla romance, humor y costumbrismo con una naturalidad extraordinaria.

Uno de los grandes atractivos de 'Belle Époque' es su reparto. Jorge Sanz y Fernando Fernán Gómez están magníficos, pero la película también sirvió para consolidar a una generación de actrices que marcaría el cine español durante décadas. Ariadna Gil, Maribel Verdú, Penélope Cruz y Miriam Díaz-Aroca brillan en pantalla, aportando personalidad y frescura a unos personajes inolvidables. Ver hoy reunido un elenco de este nivel es, en pocas palabras, un lujo.

De hecho, pocas películas españolas pueden presumir del recorrido que tuvo 'Belle Époque'. En la VII edición de los Premios Goya consiguió nueve galardones, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guion Original, Mejor Actriz (Ariadna Gil), Mejor Actor de Reparto (Fernando Fernán Gómez), Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Dirección Artística y Mejor Sonido. Y solo un año después, recibió el Oscar a la Mejor película de habla no inglesa, convirtiéndose en una de las producciones españolas más importantes de la historia.

Además, la dirección de Fernando Trueba encuentra el equilibrio perfecto entre la comedia, el romanticismo y la nostalgia. Todo fluye con mucha naturalidad, sin excesos dramáticos ni artificios. Y la fotografía, la música y la recreación de la España de los años treinta construyen una atmósfera cálida que convierte cada escena en un deleite. Es una película que transmite optimismo incluso cuando deja entrever la tragedia histórica que está a punto de llegar.

Con el paso de los años, 'Belle Époque' ha demostrado que su éxito no fue fruto de la casualidad. Sigue siendo una película fresca, elegante y tremendamente entretenida, capaz de emocionar tanto a quienes la descubren por primera vez como a los que regresan a ella décadas después.

La tenéis en HBO Max, Movistar Plus y FlixOlé.

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