Las mejores películas españolas de 2026 (por ahora)

Hace ya años que el cine español ha pasado de ser lo que sus detractores creen que sigue siendo. Por suerte, hay cine para todos los gustos, desde el más taquillero y descerebrado hasta dramas más intimistas que han sabido encontrar su público. Y si en 2025 tuvimos maravillas como 'Los Domingos', 'Sorda' o 'Maspalomas', este año no se va a quedar a medio gas. Y aunque solo estamos a abril y quedan por estrenarse los bombazos de Los Javis o Rodrigo Sorogoyen (entre otros), ya podemos ir armando una lista repleta de películas que no os arrepentiréis de ver. Y antes de que alguien se enfade (por un motivo o por otro), ya voy quitando el morbo de antemano: no, no he metido 'Torrente Presidente'.

Amarga Navidad

Dirección: Pedro Almodóvar Reparto: Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Patrick Criado, Victoria Luengo

Después de un par de resbalones con 'La habitación de al lado' y 'Madres paralelas' (sin ser malas películas en absoluto), Pedro Almodóvar vuelve a demostrar que, cuando se pone, no hay nadie más juguetón y único en todo el cine español. 'Amarga Navidad' rompe la cuarta pared a martillazos y plantea un juego metalinguístico con el público en el que puede que no todo el mundo entre a la primera. Es imposible no volver a enamorarse de la voz de Chavela Vargas, de la impostada escena de Amaia, de ese final en el Retiro donde vuelan las verdades. Almodóvar vuelve a no decepcionar.

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Tres Adioses

Dirección: Isabel Coixet Reparto: Alba Rohrwacher, Elio Germano, Silvia D'Amico, Francesco Carril, Galatéa Bellugi, Sarita Choudhury

Dicen que no hay nada como la perspectiva de la muerte para apreciar la vida. Esa es, desde luego, la tesis con la que juega Isabel Coixet en su nueva película con sabor italiano en el que nos recuerda que nunca es tarde para empezar a disfrutar, vivir, comer helado, ir en bici y aprender coreano. Un cambio de vida que grita de alegría en el vacío, da esperanza en la negrura y nos permite ver la Roma tras el decorado turístico. Un retrato de personaje para enmarcar.

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Altas capacidades

Dirección: Víctor García León Reparto: Marian Álvarez, Israel Elejalde, Juan Diego Botto, Natalia Reyes

Víctor García León vuelve a mirar con ironía a la distancia entre las clases sociales casi una década después de la portentosa 'Selfie' con una película en la que ha hecho equipo con Borja Cobeaga. El resultado es hilarante, pincha donde tiene que hacerlo (sin llegar a hacer herida), desvela la hipocresía y las ansias de poder que se esconden, en realidad, dentro de cualquiera de nosotros... y, sobre todo, se ríe de la clase media aspiracional como nadie parece atreverse a hacer en un mundo plagado de "eat the rich". Le darás más vueltas de las que crees.

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Rondallas

Dirección: Daniel Sánchez Arévalo Reparto: Javier Gutiérrez, María Vázquez, Judith Fernández, Tamar Novas

Pocas veces se ha comido la pantalla Javier Gutiérrez tanto como en 'Rondallas', una película donde trasciende su propio personaje estereotípico para dedicarse en cuerpo y alma a la resurrección de la rondalla de su pueblo como manera, de alguna manera, de homenajear el espíritu de su amigo, de purgar su alma, de volver a vivir. Aunque hacia el final patina ligeramente y la comedia dista mucho de dar siempre en el clavo, Daniel Sánchez Arévalo se erige, una vez más, como el adalid del cine popular español que cree en sus espectadores y en su capacidad para entender historias complejas, de esas que te sonríen con amargura.

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Aída y vuelta

Dirección: Paco León Reparto: Camen Machi, Paco León, Miren Ibarguren, Eduardo Casanova, Mariano Peña, Melani Olivares

Hubo quien esperaba que 'Aída y vuelta' fuera, simplemente, un episodio de 'Aída' a lo grande. Por suerte, Paco León sabe perfectamente qué teclas tocar para hacerlo totalmente distinto, subvertir las expectativas, tener un discurso y que, además, siga teniendo el ADN de la serie original. Este "y si" es un regalo apto tanto para fans como para novatos, que aprovecha para meter el dedo en la llaga de la fama, las redes sociales, la IA y hasta la decadencia de la televisión tradicional. A estas alturas ya lo intuíamos, pero resulta que el Luisma no es tonto.

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