El episodio 4 de 'Rancho Dutton' nos deja el momento más duro del universo 'Yellowstone' hasta la fecha. Y creo que será crucial en el futuro de Beth y Rip

El universo 'Yellowstone' nunca ha sido ajeno al drama, la violencia y los momentos devastadores, pero lo cierto es que hacía tiempo que no veíamos uno y 'Rancho Dutton' ha ido un paso más allá en este sentido con su episodio 4, con una secuencia que redefine lo que entendemos por dureza.

En medio de una crisis de fiebre aftosa que arrasa el ganado, Rip (Cole Hauser), Beth (Kelly Reilly), Azul (JR Villareal) y Zachariah (Marc Menchaca) se ven obligados a tomar una decisión extrema, en una escena prolongada, seca y demoledora que busca subrayar la crudeza de la vida en el rancho.

Atención, a partir de aquí habrá spoilers de 'Rancho Dutton'

Cavar hondo

La secuencia muestra la larga y ardua matanza de todo el rebaño del rancho. Rip y su banda atraen a las vacas a un espacio confinado, las atrapan con sus excavadoras y proceden a dispararles hasta que no queda ninguna. Es una escena perturbadora, donde Rip le dice a la última vaca: "No te mereces esto", antes de dispararle. Es muy doloroso de ver, pero aunque sea triste y una decisión extrema, no deja de ser una realidad a la que se enfrentan muchos ganaderos a veces.

Desde el principio, 'Rancho Dutton' ha evitado algunos de los problemas que los fans de 'Yellowstone' encuentran en 'Marshals'. Esta última serie era demasiado procedimental en lugar de un western sobre conflictos familiares y los altibajos de la vida en el rancho que tanto nos fascinó de 'Yellowstone', pero 'Rancho Dutton' se centra por completo en ambas cosas, ya que la masacre de las vacas deja a Beth y Rip ante un futuro bastante sombrío.

Al hablar de los momentos más duros del universo de 'Yellowstone', me vienen a la mente un par de ellos. Como por ejemplo, el ataque a Beth de la segunda temporada. Pero la verdad es que la masacre de las vacas duele de una forma distinta.

Beth logró recuperarse de aquello y vengarse, pero la secuencia de la matanza del ganado se centra en el sacrificio de animales indefensos cuyo único error fue contagiarse. Estaban condenados a sufrir a causa de la fiebre, y el hecho de que no hubiera salvación para ellos hace que la secuencia sea todavía más desgarradora.

Por otro lado, no es una muerte sin importancia. Proyecta una sombra oscura sobre el resto del episodio y da la impresión de que tendrá consecuencias a largo plazo para Beth y Rip. Es un ejemplo efectivo de lo difícil que es la vida en el rancho, pero espero de verdad que nunca volvamos a ver algo así.

En Espinof | 'Marshals' debería seguir el ejemplo de 'Rancho Dutton' si quiere mantener la esencia de 'Yellowstone' antes de que sea tarde

En Espinof | 'Yellowstone' no sería lo mismo sin Beth y Rip. Su forma de quererse me ancló a la serie desde el principio y por eso tenía tantas ganas de ver 'Rancho Dutton'