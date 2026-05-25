'Rancho Dutton' conoce bien cuál es el camino a seguir en el universo 'Yellowstone' me encantaría que 'Marshals' siguiera su ejemplo antes de que sea tarde

Expandir el universo de 'Yellowstone' era una tarea sencilla. La serie de Taylor Sheridan no solo se convirtió en un fenómeno global, sino que también redefinió el western contemporáneo con una mezcla muy particular de drama familiar, violencia contenida y conflictos de poder. Con ese legado tan reciente y potente, se apostó por dos spin-offs que buscan prolongar la historia de los Dutton desde enfoques muy distintos.

Por un lado está 'Marshals', un procedimental protagonizado por Luke Grimes, y por otro 'Rancho Dutton', con Kelly Reilly y Cole Hauser volviendo a interpretar a sus icónicos personajes. Sin embargo, aunque ambos parten del mismo universo, el resultado no podría ser más distinto. Uno todavía parece estar intentando encontrar su identidad entre subtramas dispersas y decisiones narrativas poco claras, y el otro ya parece funcionar como una auténtica continuación espiritual de 'Yellowstone'.

Dos caminos y un solo legado

'Rancho Dutton' comienza con una secuencia de evacuación por un incendio forestal que marca el tono desde el primer minuto: tenemos tensión, una escala cinematográfica y la sensación de que se termina un ciclo. En cambio, 'Marshals' arranca con un episodio más confuso, que introduce ideas sin desarrollarlas del todo y nos deja la impresión de que es una serie todavía en construcción.

Ambas series incorporan la figura del hijo adolescente como ancla emocional. Pero mientras Carter en 'Rancho Dutton' tiene presencia, conflicto y evolución desde el principio, Tate en 'Marshals' aparece de forma esporádica y no llega a tener un peso real en la narrativa.

Además, la construcción del antagonismo también marca la diferencia. 'Marshals' introduce a su principal villano de forma tardía y con poco impacto, mientras que 'Rancho Dutton' presenta a Beulah Jackson como una amenaza sólida desde el inicio, aportando una dirección clara para la historia.

Parte del encanto de 'Yellowstone' estaba en su voz propia, ese equilibrio entre lo exagerado y lo emocionalmente creíble. Y 'Rancho Dutton' parece haber entendido bien ese ADN, sabiendo reproducirlo incluso en sus diálogos más simples, mientras que 'Marshals' aún está muy desdibujada, como si buscara una identidad ajena al universo que la originó.

Aunque 'Marshals' aún tiene margen para encontrar su rumbo, es inevitable comparar y lo cierto es que 'Rancho Dutton' funciona mejor como una continuación natural del universo Dutton. Ojalá la primera de las dos termine encontrando su camino.

En Espinof | Spin-off sí, secuelas no. La condición de 'Yellowstone' que ha hecho que tanto 'Marshals' como 'Rancho Dutton' se diferencien todo lo posible

En Espinof | Las 12 mejores series de 2026... por ahora