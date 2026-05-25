Hoy en Netflix una comedia juvenil sobre una noche de fiesta y caos que lo cambia todo. Una oda irreverente y divertidísima a la amistad

Las comedias juveniles suelen girar en torno a fiestas imposibles, excesos adolescentes y primeras veces caóticas, pero pocas veces se detienen en lo que realmente define esa etapa: la amistad. 'Súper empollonas', el debut como directora de Olivia Wilde, se inserta en esa tradición de películas de iniciación a la vida adulta para darle la vuelta con inteligencia, humor y una sensibilidad muy actual.

Desde una mirada femenina y contemporánea, la película sigue a dos estudiantes brillantes que, cuando están a punto de graduarse, descubren que han pasado demasiado tiempo estudiando y demasiado poco viviendo de verdad. Lo que empieza como una misión por recuperar una noche de fiesta perdida se convierte en una celebración caótica, emocional y profundamente divertida de la amistad, el crecimiento y la necesidad de equivocarse para avanzar.

Una noche para cambiarlo todo

Amy (Kaitlyn Dever) y Molly (Beanie Feldstein) son el prototipo de estudiantes perfectas: responsables, brillantes y orgullosamente ajenas al caos del instituto. Sin embargo, su amistad es lo que realmente sostiene sus vidas, incluso si a veces se convierte en una burbuja que las aísla del resto del mundo.

Todo cambia cuando Molly descubre que sus compañeros "menos aplicados" también han conseguido entrar en Yale. De repente, la necesidad de vivir algo más allá de los libros se vuelve urgente, y las dos amigas deciden compensar años de contención en una sola noche de excesos.

Lo que sigue es una odisea adolescente llena de encuentros absurdos, personajes excéntricos y situaciones cada vez más delirantes. Desde fiestas imposibles de encontrar hasta figuras casi surrealistas que se cruzan en su camino, la película convierte la noche en una sucesión de pequeñas aventuras que desbordan cualquier plan inicial.

Pero lo que realmente sostiene la historia es la química entre Dever y Feldstein. Su relación es el corazón de la película: divertida, imperfecta, competitiva y leal. Wilde entiende que el humor funciona mejor cuando nace de vínculos reales, y aquí cada diálogo entre ellas se siente espontáneo y vivo.

Con un estilo visual dinámico y un humor que alterna lo absurdo con lo emocional, 'Súper empollonas' actualiza la comedia adolescente sin perder su esencia. Más que una película sobre una fiesta, es una historia sobre aprender a soltar el control, aceptar la imperfección y entender que crecer no significa hacerlo todo bien, sino atreverse a vivirlo.

La tenéis en Netflix.

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