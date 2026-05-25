"No quería dar la Palma de Oro a ninguna película". Park Chan-Wook toma el pelo en el Festival de Cannes de manera magistral

En el mundillo del cine patrio no se está hablando de otra cosa, y con razón: Los Javis se han llevado la Palma a mejor dirección por 'La bola negra' (ex-aequo con Pavel Pawlikowski, por 'Fatherland') en un monumental triunfo para nuestro cine, que rompe una racha de 27 años sin premio en esta categoría. Sin embargo, puede que el director del jurado, Park Chan-Wook, no lo tuviera tan claro.

Solo hay dos opciones

Cuando Chan-Wook subió a dar el premio, tal y como cuenta Variety, dijo "Para ser completamente honesto, no quería premiar con la Palma de Oro a ninguna película porque es un premio que nunca me han dado", añadiendo con sorna y haciendo referencia a su propia película, "pero no tenía otra opción". Por suerte, bromas aparte, el jurado dio, como sabemos, doble premio doble en interpretación (para Emmanuel Macchia y Valentin Campagne, de 'Coward', y Tao Okamoto y Virginie Efira por 'All of a sudden'). Y hay un motivo para ello.

"Si habéis visto las dos películas que han recibido el premio, estoy seguro de que tenéis que estar de acuerdo con nuestras elecciones", afirmó, solo para repetir poco después, con los premios a mejor dirección, "Para enfatizarlo de nuevo, ambos directores hicieron un trabajo increíble, y no podíamos decidir si uno era mejor que el otro". Todos contentos.

Eso sí, la Palma de Oro ha sido para Cristian Mungiu, un veterano de Cannes que ya ganó mejor dirección en 2016 y Palma de Oro en 2007 (por '4 meses, 3 semanas, 2 días'). Al ganar, se ha mostrado modesto, como viene siendo habitual en él y tal como replica Variety, afirmando que "Todos los premios son contextuales". Se explica mejor, no os preocupéis.

El hecho de que me hayáis concedido este premio es maravilloso para nosotros y nos hace muy felices, pero tendremos que esperar diez o veinte años para volver a ver estas películas, y quizá entonces comprendamos cuáles de ellas eran realmente buenas y lograron resistir el paso del tiempo.

Dicho de otra manera: nos vemos en Cannes durante muchos años, porque la rueda del buen cine, por suerte, nunca deja de girar.

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