La Genkidama es uno de los ataques más apabullantes de todo 'Dragon Ball'. Aún así, Goku tan solo pudo derrotar a un único enemigo con ella

Con permiso del Kamehameha, la Genkidama de Goku es sin duda uno de los ataques más icónicos de todo 'Dragon Ball'. Es un momento legendario del anime, uno de sus ataques más poderosos y que además nos tuvo a todos alzando las manos al cielo para darle nuestra energía a Goku.

Ahora bien, por muy impresionante que sea visualmente, resulta que a la hora de la verdad no es tan efectiva.

Las cuentas no salen

La Genkidama en un total de cuatro ocasiones en el canon principal de 'Dragon Ball', aunque Goku no es el único personaje en hacer uso de ella y Krillin y Gohan también conocen la técnica.

Se ha usado como el último recurso contra varios antagonistas, incluso en su día contra Vegeta, pero sin llegar a ser mortal. Freezer sobrevivió al impacto e incluso pudo seguir luchando, y Jiren, ya en 'Dragon Ball Super' incluso pudo esquivarla y rechazarla. La única vez en la que la Genkidama ha llegado a matar a un enemigo ha sido en 'Dragon Ball Z', contra Buu.

Eso sí, hay que recordar que esa Genkidama es un poco diferente. Porque con la ayuda de todos sus amigos y los habitantes de la Tierra, Goku reunió una cantidad de energía descomunal para este combate. Así es cómo consiguió una Genkidama cargadísima y mucho más poderosa que las que había utilizado hasta entonces, con lo que desintegró a Buu de un impacto.

Aún así, sin duda la Genkidama sigue siendo uno de los ataques estrella de Goku, y uno de los que recordamos con más cariño. Incluso ha aparecido en 'Dragon Ball GT' y varias películas y videojuegos de la saga, y siempre da gusto cuando llega el momento de verla brillar.

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