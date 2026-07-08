Anne Hathaway no se preparó el papel de Catwoman para 'El Caballero Oscuro: La Leyenda Renace' porque estaba convencida de que interpretaría a otro personaje de DC

Es curioso que Harley Quinn naciera lejos de los cómics: fue en el episodio 22 de 'Batman: La serie animada', y después ya pasaría a las viñetas. Sin embargo, con el paso de los años se fue haciendo más y más conocida, hasta sobrepasar en calado a otros personajes femeninos del universo del murciélago como Batgirl, Oráculo o, por supuesto, Catwoman. O al menos eso es lo que creía Anne Hathaway.

You are a real quinn

Vámonos hasta 2011, cuando Christopher Nolan estaba preparando el final de su trilogía sobre el superhéroe de DC, 'El caballero oscuro: La leyenda renace' y decidió llamar a Hathaway, que inmediatamente pensó que iba a interpretar a Harley Quinn. Tal como le ha contado a Happy Sad Confused, no quedaba otra, ¿no?

Esto es lo que jugó a mi favor: ella es un camaleón. Me reuní con Chris para hablar del papel femenino de la trilogía de Batman, la próxima entrega. Pensé que lo tenía todo calculado, porque me dije: “No puede ser Catwoman porque Michelle Pfeiffer fue tan icónica… ¡Oh, no! ¡Va a ser Harley Quinn!”.

Como todos sabemos, Quinn sería interpretada en 2016 por Margot Robbie en 'Escuadrón Suicida', y Hathaway tuvo que cambiar todo lo que había ensayado: "Me pasé una semana desarrollando esa energía demoníaca de Harley Quinn. Llevaba unos zapatos de bufón y un top a rayas. Y entonces, unas dos horas después de empezar a hablar, Chris me dijo: 'Bueno, el papel es el de Catwoman', y yo pensé: '¡Transformación!'. En ese momento me dije 'Bueno, esta camiseta es muy sensual'. Cambié de personalidad como una psicópata".

A posteriori, Hathaway ha colaborado con Nolan en 'Interstellar' y, ahora, 'La Odisea', continuando con una carrera increíble que nos deja ahora la espinita de saber cómo habría sido su Harley Quinn. ¿Hay un hueco para ella en el multiverso, James Gunn?

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