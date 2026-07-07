Una de las mejores franquicias de terror también sucumbe al fenómeno ‘Backrooms’ y prepara una antología basada en la SCP Foundation

El pasado mes de enero, la gente de Spooky Pictures e Imagen Nation Abu Dhabi unieron fuerzas en una maniobra comercial de lo más interesante en lo que al nicho del terror respecta. Fue por aquél entonces cuando, tal y como contó Variety en exclusiva, las compañías compraron los derechos de la longeva y más que recomendable antología en clave found footage analógico 'V/H/S', que nació junto a algunos de los grandes nombres del movimiento Mumblegore como Adam Wingard y Simon Barrett en un ya lejano 2012.

Una maniobra lógica

Pues bien, medio año después, la adquisición empieza a dar sus frutos con un movimiento tan inteligente como coherente que pretende subirse al tsunami generado por el fenómeno 'Backrooms' con la puesta en marcha de una nueva entrega de la franquicia basada en el universo de la SCP Foundation. Si estás familiarizado con las siglas, probablemente estés dando volteretas de alegría; si no, tranquilidad que traemos explicaciones.

SCP —Special Containment Procedures— Foundation es un proyecto colaborativo de ficción construido íntegramente online desde el año 2008 con una licencia Creative Commons que ha modelado un universo compartido que gira entorno a una compañía encargada de capturar y estudiar entidades paranormales, sobrenaturales y diferentes tipos de anomalías. Bajo esta premisa, los usuarios de los foros de SCP han creado un bestiario casi infinito repleto de criaturas y espacios con un lore riquísimo.

Steven Schneider, cofundador de Spooky Pictures, anunció del siguiente modo 'V/H/S: SCP' en un comunicado de prensa:

El género de terror sigue siendo una plataforma de lanzamiento extraordinaria para que los nuevos talentos compartan sus creaciones originales, y el vasto universo SCP ha servido de incubadora fundamental para que esta creatividad prospere. Junto con INS, este próximo proyecto refuerza nuestro compromiso compartido de buscar historias en espacios nuevos e inesperados. Estamos deseando ampliar la franquicia V/H/S con nuevas historias frescas y aterradoras que harán que los espectadores vuelvan a por más.

Según ha trascendido, 'V/H/S: SCP' continuará con el formato de metraje encontrado de la saga y sus segmentos se presentarán como "documentación de campo recuperada": pruebas en vídeo recopiladas, censuradas y archivadas por la organización titular tras una fuga de contención de objetos, entidades y acontecimientos que protagonizarán los diferentes cortometrajes independientes. Aún no tenemos una fecha de estreno, pero yo la necesito para ayer.

Vía | Variety

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Horror en píldoras: un viaje por las mejores películas episódicas de terror