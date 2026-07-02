Warner quiere su propia 'Backrooms' y ha comprado los derechos de otro fenómeno de terror viral. Hollywood sigue sin entender cómo funcionan los éxitos inesperados

Para sorpresa de nadie, Hollywood parece seguir sin entender en absoluto cómo funcionan los mecanismos que arrastran al comunmente conocido como "gran público" a las salas de cine. Lo último en confirmar lo que, a estas alturas, podríamos calificar como máxima, es la nueva maniobra comercial de una Warner Bros. que continúa mostrando una deriva tremendamente errática que arrancó mucho antes del anuncio de su compra por parte de Paramount.

Hoy, 2 de julio, hemos conocido que la compañía de David Zaslav se ha hecho con los derechos de 'Siren Head', la criatura diseñada por Trevor Henderson que vio la luz por primera vez en un post de Instagram el 19 de agosto de 2018 y que, con el paso de los años, se ha terminado convirtiendo en una suerte de entidad viral explotada en infinidad de vídeos, video juegos y publicaciones en redes sociales.

En busca del éxito prefabricado

'Siren Head', cuya apariencia es la de un monstruo gigantesco con cuerpo antropomórfico y que cuenta con dos sirenas por cabeza —la casualidad—, terminó catapultando su fama tras ser incluida en el catálogo de la SCP Foundation, el proyecto colaborativo de ficción que ha moldeado un universo compartido sobre una compañía encargada de capturar y estudiar entidades paranormales, sobrenaturales y diferentes tipos de anomalías.

Ahora, ocho años después de su nacimiento, el críptido dará el salto al cine en un largometraje dirigido por Brian Duffield —responsable de la fantástica 'Nadie te salvará'— y coescrito por el propio Duffield y por un Zach Cregger que nos llevará al universo 'Resident Evil' en septiembre y que ya se ha convertido en una suerte de seguro de vida para este tipo de producciones tras sus trabajos en 'Weapons' y 'Barbarian'.

No obstante, si dejamos a un lado las expectativas generadas por contar con un dúo como este al frente de una película de terror con un esqueleto narrativo previo lo suficientemente minúsculo como para abrazar la experimentación y volverse locos —algo en lo que Cregger es especialista—, la simple noticia de la puesta en marcha de la preproducción invita a llevarse las manos a la cabeza y a preguntarnos si en la Meca del cine no han aprendido la lección.

Creo que no es necesario subrayar que la existencia de 'Siren Head' está estrechamente relacionada con el éxito arrollador de 'Backrooms' a lo largo y ancho del planeta. La obra de Kane Parsons ha logrado recaudar más de 330 millones de dólares en todo el mundo sobre un presupuesto de 10 millones, lo cual, además del de culto moderno, le ha otorgado el estatus de nuevo referente dentro de la industria cinematográfica actual.

El problema radica en el modo en que Hollywood ha reaccionado a este inesperado triunfo. En lugar de analizar la anomalía e intentar descubrir los motivos que han llevado hasta a ella, se han limitado a reducir 'Backrooms' a su mínimo exponente —una cinta de terror surgida de un fenómeno viral online y elevado dentro del ecosistema de YouTube y las redes sociales— y hacerse a golpe de talonario con una propiedad intelectual que encaje con la simplista descripción.

Pasan los años y los señores de las corbatas y los maletines no terminan de comprender que hitos como 'Backrooms' y 'Obsession' no son predecibles y, mucho menos, replicables. Al final del día todo se basa en la creatividad, en la toma de riesgos y en huir de fórmulas y patrones, y el dinero de Warner hubiese estado mucho mejor invertido en financiar con una ínfima parte de lo que va a costar 'Siren Head' el debut de un Kane Parsons o un Curry Barker aún por descubrir y completamente libre de las ataduras de la maquinaria que mueve los grandes estudios.

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