La hija de Adam Scott tuvo que ver en clase el peor casting de la historia de 'The Office'. Era el que hizo su padre

En 2005, Adam Scott era, básicamente, un absoluto desconocido. El actor, que años después se volvería una cara conocida gracias a 'Parks and recreation' y 'Separación', iba de casting en casting tratando de conseguir el mayor tesoro que un actor novato puede encontrar en Hollywood: un papel recurrente en una serie de televisión. Así es como acabó tratando de ser Jim Halpert, el personaje de 'The Office', en una actuación que, de una manera u otra, pasó a la historia.

Mirando a cámara mal

Años después, la prueba de cámara de Scott se filtró en Internet, para su vergüenza, y todos pudimos ver la diferencia de su Jim con el de John Krasinski. Todos... incluyendo a su hija, que vio el vídeo porque se lo puso su profesor de actuación. "Se la puso a la clase en plan 'Vale, vamos a hablar de por qué uno consiguió el trabajo y otro no'", ha confesado en el show de Jimmy Fallon.

Ella se quedó blanca. Y cuando estaba saliendo, el profesor la paró y le dijo "Eh, esto.... ¿Conoces a alguno de ellos?", y entonces unió dos y dos con su apellido y se sintió fatal.

Al final todo le salió bien y, de hecho, si estaba con Jimmy Fallon es porque estaba presentando su nueva película en Netflix junto a Robert De Niro, 'Susurran tu nombre'. Y si crees que se lo ha tomado mal, es que no conoces a Scott: "Estoy contento al saber que en una prestigiosa clase de actuación soy el ejemplo de lo que no hay que hacer". Quien no se conforma es porque no quiere.

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