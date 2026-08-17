Una de las escenas más icónicas de la saga 'Indiana Jones' fue improvisada por Harrison Ford. Y la razón fue bastante desagradable: "Iba a ser el duelo más épico"

'En busca del arca perdida' es una de esas películas en las que los accidentes, las limitaciones y los problemas del rodaje terminaron jugando a favor de la película. La mítica escena en la que Indiana Jones se enfrenta a un espadachín en las calles de El Cairo y, en lugar de protagonizar un elaborado duelo de látigo y cimitarra, simplemente saca su revólver y le dispara, nació de una combinación de calor extremo, enfermedad y falta de tiempo.

Harrison Ford estaba enfermo, el equipo llevaba semanas soportando temperaturas de 54 grados en Túnez y todavía quedaba una complicada secuencia por rodar. Por eso cuesta creer que lo que podía haber sido un desastre terminara convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de la saga y en una demostración perfecta de cómo una decisión improvisada puede cambiar para siempre una película.

Un infierno del que salió una idea brillante

La idea original era bastante más ambiciosa. Steven Spielberg había preparado una pelea de espadas y látigos de varios minutos entre Indiana Jones y un especialista armado. El elegido para enfrentarse a Ford fue Terry Richards, un experto en escenas de acción que había trabajado en películas de James Bond y hasta con Luke Skywalker. Según Spielberg, la secuencia estaba planteada como "el duelo más épico entre látigo y espada". El problema es que rodar aquello en Túnez fue mucho más complicado de lo previsto.

El equipo llevaba seis semanas trabajando con temperaturas extremas y con una preocupante escasez de agua. Spielberg consiguió mantenerse en buenas condiciones llevando su propia comida y agua desde Inglaterra, pero Harrison Ford no tuvo tanta suerte: un brote de disentería afectó a buena parte del equipo y dejó al actor completamente agotado. Además, apenas quedaban tres días para terminar el rodaje en Túnez y la pelea estaba planteada originalmente para ocupar un día y medio. Fue entonces cuando Ford decidió plantear una alternativa mucho más sencilla.

Como recordó el propio actor: "Me acerqué a Steven en cuanto llegué y le dije: 'Steven, ¿por qué no rodamos esta [mierda]?', y Steven me respondió: 'Dios mío, yo también estaba pensando en eso'". Así nació la solución que todos conocemos: en lugar de enfrentarse durante minutos al espadachín, Indy simplemente saca su pistola y acaba con él de un disparo. La decisión no solo permitió ahorrar tiempo y esfuerzo, sino que terminó convirtiéndose en uno de los grandes momentos de la película.

De hecho, había más razones para prescindir de aquella pelea. Ford explicó posteriormente:

"Hicimos un breve ensayo de la escena la noche anterior al rodaje, y tanto Steve como yo nos dimos cuenta de que íbamos a tardar dos o tres días en filmarla. Era lo último que teníamos previsto rodar en Túnez antes de partir hacia Inglaterra. Además, la escena anterior en la película incluía una pelea a latigazos contra cinco tipos que intentaban secuestrar a Marian, así que me pareció un poco redundante".

Spielberg también salió ganando con el cambio. El director recordó que eliminar la pelea permitió "que nos adelantemos un día más al cronograma", algo especialmente importante en una producción tan cara como 'En busca del arca perdida'. Lo más curioso es que la escena que sustituyó a aquella espectacular coreografía apenas dura unos segundos, pero se convirtió inmediatamente en uno de los momentos más icónicos de Indiana Jones.

Ford, eso sí, siempre tuvo cierta pena por Richards, que había entrenado durante meses para aquella secuencia y apenas pudo demostrar sus habilidades o lucirse. Aun así, esos 15 segundos de película acabaron teniendo mucha más vida de la que probablemente nadie esperaba.

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