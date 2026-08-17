La temporada 3 de 'The Apothecary Diaries' desvela su primer tráiler. Maomao se adentra en una nueva etapa en la que todo ha cambiado en el anime

Este 2026 'The Apothecary Diaries' ('Kusuriya no Hitorigoto' en japonés y 'Los diarios de la boticaria' en España) nos tiene preparado un final de año por todo lo alto. Este próximo trimestre que entra tendremos botica por partida doble, porque se estrena la tercera temporada de la serie y de paso también la primera película original del anime.

Ya estamos en tiempo de descuento, y si venimos echando de menos a Maomao y Jinshi, 'Los diarios de la boticaria' ha terminado de afinar con su primer tráiler y su nueva fecha de estreno.

La balanza tiene que equilibrarse

La segunda temporada del anime se despidió con un zambombazo y un cambio tremendo en la balanza, con Jinshi por fin desvelando su identidad como el príncipe Ka Zuigetsu, lo que va a tener que traer cola. También entra en acción un nuevo personaje, Bai Niangniang, a quien interpretará Reina Ueda en la serie.

Como ya nos vamos acercando a la temporada de otoño, 'Los diarios de la boticaria' ha desvelado el primer tráiler de su tercera temporada, que promete llevarnos a una nueva etapa muy diferente. Aunque ya pinta que tendremos nuevos misterios por delante, nos vamos con un nuevo escenario: Maomao ha vuelto a dejar atrás el palacio imperial y ahora trabaja de nuevo como boticaria en el barrio del placer. Pero entre la llegada de una misteriosa doncella y una plaga, pues ya tendríamos trabajo de sobra.

La tercera temporada de 'Los diarios de la boticaria' ya ha fijado su fecha de estreno para el próximo 2 de octubre. Y, a menos que haya una sorpresa mayúscula, podemos esperar que se pueda seguir en simulcast a través de Crunchyroll, como las anteriores temporadas del anime.

Después ya sabemos que para diciembre se estrena en Japón 'The Apothecary Diaries the Movie: The Late Consort’s Secret Treasure', una película original con una historia desarrollada por Natsu Hyuuga, la creadora de la serie. Todavía queda por ver las fechas de estreno internacionales, aunque con el furor que levanta la boticaria esperemos que no tarde demasiado.

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