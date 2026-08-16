Alberto Caballero, creador de 'Machos Alfa', explica por qué la temporada 6 va a ser el final de la serie: "Siempre tienes miedo de esa típica última temporada que sobra"

Hace unos días llegó a Netflix la cuarta y última temporada de 'Muertos S.L.', pero no va a ser la última serie de los Hermanos Caballero que se despida de la plataforma, pues también se ha confirmado ya que la temporada 6 servirá para poner punto y final a 'Machos alfa'.

"No es tanto un tema de rendimiento como de desgaste"

La decisión de finalizar 'Machos alfa' pilló a todos por sorpresa, por lo que quise aprovechar la ocasión que tuve de charlar con Alberto Caballero para que me explicase los motivos detrás de esta decisión. Y lo primero que quiso dejar claro es que no fue para nada un tema de audiencias, ya que su su funcionamiento es muy estable:

Lo que pasa es que en unos casos puede no encajar el hecho de continuar una serie por un lado o por otro. Quiero decir que nosotros también hemos visto las dificultades que tiene ahora mismo independiente del éxito. 'Machos alfa' sigue funcionando muy bien, no tiene la clásica curva descendente de estas cosas de que pierden entre un 30 y un 70%. El público de 'Machos alfa' es súper fiel y súper estable. Hemos estrenado dos tandas este año y las dos han funcionado exactamente igual de bien y exactamente igual de bien que las anteriores.

Por ello, el motivo para decidir acabar 'Machos alfa' fue un tema más profesional y artístico por su parte, ya que sus responsables valoran mucho más actualmente el pasárselo bien mientras hacen algo que el resultado final:

Es un caso extraño. No es tanto un tema de rendimiento como de desgaste. Que en un momento determinado digas, oye, pues ya es menos divertido hacer esto. De guion no nos ha pasado. O sea, de guion hemos sentido que... Porque también teníamos nosotros ese miedo. Cuando terminamos la tanda anterior acababa muy bien. Y como el resultado fue muy bueno, pues hicimos otra, ¿no?

Y siempre tienes miedo de esa típica última temporada que sobra. Bueno, pues es esta que estás haciendo, ¿no? En todas las series que... Entonces, pues, teníamos ese miedo. Creativamente no ha sido más el problema, siempre más de que se te complica la producción. Se te complica un poco la producción, se te hace menos divertido y, no sé, Laura y yo estamos en un momento de nuestras carreras que por encima del resultado, valoramos el proceso y... No, y pasándolo bien. Y si nos lo dejamos pasar bien o solo nos lo pasamos bien a ratos, pues es mejor pensar otra cosa, que afortunadamente por ahora podemos hacerlas.

La verdad es que cuesta ponerle pegas a esa decisión, ya que se han ganado a pulso la capacidad de hacer lo que les apetezca. Y si encima es algo meditado y con tiempo para dar un cierre a la altura a las historias de Santi, Pedro y compañía, con más razón.

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