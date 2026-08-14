No había ninguna necesidad de traerla de vuelta, pero 'Camp Rock 3' es un regreso más que justificado. Y también el relevo generacional que necesitaba la saga

La nostalgia puede ser un arma de doble filo, especialmente cuando se trata de traer de vuelta una de las franquicias más queridas de Disney. De hecho, no había ninguna necesidad de hacer 'Camp Rock 3', pero lo cierto es que la película consigue justificar bastante bien su regreso.

La nueva entrega deja que los Jonas Brothers y Demi Lovato pasen el testigo a una generación de jóvenes protagonistas que tienen carisma de sobra, canciones capaces de quedarse en la cabeza y suficiente energía para volver a convertir Camp Rock en un lugar al que apetece volver. No todo funciona igual de bien, pero es una secuela mucho más entretenida y digna de lo que cabría esperar de otro regreso alimentado por la nostalgia.

Volvemos al campamento

La historia vuelve a Camp Rock cuando Connect 3 necesita encontrar un nuevo telonero para su esperada gira de reencuentro. Los Jonas Brothers regresan como Joe, Nick y Kevin, aunque tienen una presencia bastante más limitada de la que cabría esperar. Y, en realidad, se agradece: están preparando su gran gira y no tendría demasiado sentido que se pasaran toda la película pendientes de lo que ocurre en el campamento. Sus escenas son puntuales, aunque las suficientes para recordar que estamos dentro del universo de 'Camp Rock'.

En cambio, la que ocupa buena parte del espacio es Sherry Cola, que interpreta a Lark, la representante de Connect 3. La actriz está especialmente divertida y aporta una energía que funciona como contrapunto al drama adolescente de los campistas. Pero la verdadera sorpresa está en el nuevo reparto: Liamani Segura como Sage, Malachi Barton como Fletch, Lumi Pollack como Rosie y el resto de jóvenes protagonistas, que demuestran que no hace falta recuperar constantemente a los personajes originales para que la franquicia siga funcionando.

Y si hay algo que 'Camp Rock 3' entiende perfectamente es que estas películas necesitan de una banda sonora capaz de sostenerlo todo y conservar parte de su encanto. La nueva banda sonora está llena de canciones pegadizas y números mucho más frescos de lo que cabría esperar. Entre todos ellos destaca especialmente el solo de Rosie, que se convierte en uno de los momentos más icónicos de toda la franquicia. Es precisamente en escenas como esta cuando la película demuestra que el relevo generacional puede funcionar.

Vuelve la magia

Aunque no tiene un papel protagonista, el regreso de Demi Lovato como Mitchie es uno de los grandes reclamos de 'Camp Rock 3'. Su cameo es de lo mejor de la película, en parte porque conecta directamente esta nueva historia con las dos películas anteriores y hace que el regreso sea algo más que una simple secuela con personajes nuevos. También aparece Maria Canals-Barrera, completando así ese pequeño puente entre generaciones. Pero creo que habría sido mucho mejor que Disney hubiera mantenido en secreto el regreso de Demi, priorizando el efecto sorpresa como un regalo para los fans.

Sin embargo, el filme no es perfecto y tiene un problema con sus antagonistas. El nuevo grupo de rivales funciona como una especie de repetición de uno de los clichés clásicos de 'Camp Rock', pero aquí no es necesario. El conflicto es bastante forzado, apenas tiene consecuencias y se resuelve demasiado rápido. La historia ya tenía suficiente material en las amistades, los romances y las rivalidades entre los protagonistas como para necesitar otro grupo de villanos.

Pero, por suerte, la película no les dedica demasiado tiempo y puede centrarse en lo que realmente funciona: una nueva generación de campistas, canciones pegadizas y ese espíritu de Disney Channel que hizo tan populares a historias como esta.

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