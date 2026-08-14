Telecinco tiene un pequeño problema con 'Rueda la letra' que no esperaba tener hace unos meses: 'Allá Tú'

Cuando Mediaset anunció por sorpresa la compra de 'El Rosco' (o cómo diantres termine llamándose en Telecinco) tras la histórica sentencia judicial con 'Pasapalabra', pocos criticaron el movimiento. Buscar un rival directo para el espacio presentado por Roberto Leal era el paso lógico para una cadena desesperada por reflotar la franja de tarde. El problema es que nadie contaba con un gran giro de guion en sus datos.

De repente, '¡Allá tú!', que se estrenó en enero con un triste 7,5% en la tarde de Telecinco, por fin ha encontrado un éxito continuado. No es que estemos hablando de números para tirar muchos cohetes —'Pasapalabra' en Antena 3 aún suele moverse en horquillas del 18%-20%—, pero sí de cifras que demuestran que el concurso de las cajas es de lo poco que está rindiendo medianamente bien en las tardes de los de Fuencarral. Y es que son varios ya los días de este mes de agosto en los que el programa ha superado los dos dígitos de cuota, e incluso ha superado el 11%, en esta disputada franja.

Empezó por debajo de la media de la cadena, ahora la supera

Incluso apostando por reposiciones, como esta haciendo estos días, sigue obteniendo porcentajes de 'share' muy por encima de la media del canal, un 9,9% ayer mismo frente al 7,9% cosechado por la cadena. También superó, como viene haciendo de forma holgada en las últimas semanas, a '¡De lunes a viernes!' (8,7%) y 'El verano se mueve' (6,3%), los otros dos espacios que completan la oferta vespertina y veraniega de los de Telecinco y que todavía no está claro que si tendrá algún encaja a la vuelta del verano.

Es decir, justo cuando el concurso de las cajas ha logrado asentarse en el doble dígito de share, a Mediaset le surge un dilema: ¿qué hacer con el programa que te está salvando los muebles ahora que llega la que es su gran apuesta de otoño, 'Rueda la letra'? De momento, Telecinco aún no ha fijado una fecha exacta de estreno en su parrilla para un concurso que estará presentado por uno de sus rostros más fiables, Carlos Sobera', y contará con 'El Rosco (insistimos, con otro nombre) como su gran prueba final.

Todas las claves y la fecha definitiva de emisión se desvelarán, posiblemente, durante las presentaciones de la nueva temporada televisiva comienzos de septiembre. Pero lo que está claro que es a comienzos de verano todos daban por hecho que '¡Allá Tú!' se quedaría sin franja de emisión en pos de'Rueda la letra' y ahora ha hecho méritos más que suficientes como para que Telecinco al menos lo conserven de 19:00 a 20:00 horas y no lo maree mucho con experimentos horarios o cambios incluso de cadena.

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