'Supergirl' ha utilizado IA aparentemente para crear sus diseños. Creo que es especialmente doloroso porque hay miles de cómics de DC en los que basarse

Los fanáticos de la inteligencia artificial no se cansan de decirnos a los que somos muy reticentes a usarla que es "imparable". Claro, hay decenas de campos técnicos donde no solo lo es, sino que puede suponer una gran ayuda, pero el público general cada vez está más en contra de que se utilice en el arte, porque, al fin y al cabo, crear es lo que nos hace inherentemente humanos. Por eso ha sido tan decepcionante (y un desastre de marketing) saber que Craig Gillespie ha utilizado IA Generativa en sus diseños para 'Supergirl'. Justo lo que necesitaba la película: más polémica.

Jason MomoIA

La fuente de esta revelación no ha sido un duro trabajo de investigación ni alguien filtrándolo en Internet, sino la propia Warner, que ha subido un vídeo mostrando cómo se hicieron los diseños, y en el que aparece Gillespie hablando de varios diseños de Lobo con Jason Momoa, que parecen creados con IA Generativa, formando así parte de decisiones creativas reales en la película.

No se puede asegurar que sea IA porque falta confirmación del estudio, pero la docena de imágenes hiper-realistas que está mirando el director tienen ese estilo IA que cualquier ojo entrenado sabe ver a la primera. Por supuesto, Warner ha corrido a quitar el vídeo de YouTube, pero ya era tarde y ha corrido como la pólvora por redes sociales. Esta misma semana, el estudio ya recibió un bofetón de las redes sociales por culpa de un vídeo promocional de 'El final de Oak Street' donde se presentaba un podcast de perros hecho con IA. Excusatio non petita...

Lo doloroso del asunto no solo es que hayan utilizado una máquina para sustituir el trabajo de un humano, sino que precisamente Lobo ha aparecido en cientos de cómics desde su debut en 1983 (en el número 3 de 'Omega Men') donde poder inspirarse en los diseños. Aunque fuera un personaje muy secundario, precisamente al ser una película de DC, las personas más talentosas del mundo de los superhéroes están a una llamada de teléfono dispuestas a dar diseños originales, únicos, atrevidos... y con un toque humano real.

Ya en su momento, 'Supergirl' fue criticada por tener diseños genéricos, especialmente viniendo de un cómic como el de Tom King, tan especial, llamativo y diferente a los demás. Ahora sabemos el motivo, y es decepcionante, aunque nadie sabe aún si es cosa del director, imposición de Warner o si James Gunn y Peter Safran lo sabían (a día de hoy, pese a la incontinencia del primero en redes sociales, no ha dicho nada). Hay películas que nacen condenadas, y otras a las que se condena, pero lo de 'Supergirl' está siendo un desastre para la historia que va a poner el futuro de DC en tela de juicio.

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