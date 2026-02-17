Mientras China presume de IA con uno de sus directores más aclamados, en Hollywood entran en pánico

"Esto era un prompt de dos líneas en Seedance 2.0. Si los tíos del 'Hollywood está jodido' están en lo cierto, tal vez los tíos del 'Hollywood está jodido' también están jodidos, no sé". Con estas palabras, el pasado 10 de febrero el cineasta irlandés Ruari Robinson compartió en su cuenta de X un vídeo con una escena de pelea entre Tom Cruise y Brad Pitt que comenzó a correr como la pólvora. La pieza, lejos de ser real, estaba generada íntegramente por la nueva IA de ByteDance, la compañía dueña de TikTok.

La irrupción de Seedance 2.0

Este fragmento, de unos 15 segundos, fue creado por el propio Robinson —que decidió secar un par de pantanos para hacer la broma— con la mencionada Seedance 2.0, herramienta que promete diseñar la narrativa, crear la puesta en escena y editar escenas con acabados profesionales a partir de prompts de un par de líneas y que ha despertado no pocas inquietudes en Hollywood, comenzando por la flagrante infracción de derechos de propiedad intelectual y de imagen con la que se ha dado a conocer la tecnología de marras.

La preocupación frente al desembarco de esta nueva IA Gen queda perfectamente representada por la reacción de Rhett Reese al post de Robinson. El productor y guionista de títulos como la trilogía 'Deadpool' o 'Bienvenidos a Zombieland' contestó con un rotundo "Siento decirlo, pero parece que estamos acabados", dejando caer que pronto podremos sentarnos delante del teclado y crear una película "indistinguible de los estrenos actuales de Hollywood", industria que, según Reese, "está a punto de ser revolucionada o diezmada".

Lejos de opiniones personales, la industria audiovisual estadounidense ha reaccionado de un modo más institucional no solo mediante los grandes estudios cinematográficos, que denunciaron el robo descarado de material con derechos de autor, sino también a través de sindicatos como el SAG-AFTRA, que emitió el siguiente comunicado en respuesta a la irrupción de Seedance 2.0 en la escena pública y al uso de la imagen y voz de algunos de sus afiliados en material generado por dicha IA.

SAG-AFTRA se une a los estudios para condenar la flagrante infracción facilitada por el nuevo modelo de vídeo de IA de ByteDance, Seedance 2.0. La infracción incluye el uso no autorizado de las voces e imágenes de nuestros miembros. Esto es inaceptable y socava la capacidad del talento humano para ganarse la vida. Seedance 2.0 ignora la ley, la ética, los estándares de la industria y los principios básicos del consentimiento. El desarrollo responsable de la IA exige responsabilidad, y eso no existe aquí.

A pesar de que pueda parecer que la misiva del sindicato de actores encierra cierta dureza entre sus líneas, una frase en concreto invita a interpretarla como algo tibia. Esta es en la que se hace mención al "desarrollo responsable de la IA", que deja a un lado el rechazo drástico que la misma organización promovió durante la feroz huelga de 2023 y que parece sugerir que el verdadero problema de Hollywood con Seedance 2.0 es que, por el momento, la Meca del cine no posee una herramienta con capacidades similares.

La respuesta china

¿Cuál ha sido la respuesta de China a todo esto? Pues en una maniobra que sugiere que la IA es el equivalente del siglo XXI a la carrera espacial entre EE.UU. y la Unión Soviética que tuvo lugar entre 1957 y 1975 y que tiene a un cineasta de prestigio como Jia Zhangke, ganador del León de Oro en 2006 por 'Naturaleza muerta' y del premio al Mejor guion del Festival de Cannes en 2013 por 'Un toque de violencia', como protagonista.

ByteDance ha utilizado a Zhangke como enlace entre su IAGen y el abstracto —pero comercialmente sólido— concepto de "cineasta de prestigio" para crear con Seedance 2.0 un cortometraje en clave meta con un acabado sorprendente —aunque, de nuevo, con esa falta de alma y vida propia de la inteligencia artificial generativa—.

La pieza, que puede verse en la cuenta de X de Frank Yan y que él mismo "protagoniza" por duplicado, se ha publicado acompañada de un comunicado de lo más entusiasta en el que, entre otras cosas, reivindica la irrupción de la IA Gen en el medio como una suerte de evolución tecnológica natural: "Del blanco y negro al color, del mudo al sonoro, del fotoquímico al digital, el cine ha cambiado a lo largo de los años", afirma.

Zhangke no está "preocupado por que la tecnología 'reemplace' al cine". Según explica, "Desde sus orígenes, el cine siempre ha coexistido con las nuevas tecnologías. La cámara fue un invento perturbador, pero hoy es parte de nuestro día a día. Lo que verdaderamente importa es cómo la gente usa la tecnología". Personalmente, diría que las diferencias entre una cámara y una IA generativa, sus naturalezas y sus usos son lo suficientemente diferentes como para no equipararlas.

Sea como fuere, y por mucho que duela admitirlo, hay que reconocer que quienes repudiamos el uso de la IA Generativa en general —y en el medio audiovisual en particular— somos un nicho mucho más pequeño de lo que nuestra autopercepción nos hace creer. Al final del día, es inevitable que el "gran público" —o los "grandes consumidores"—, tenga su slop, sus fanfics a la carta y su contenido de usar y tirar sin quebraderos de cabeza, todo ello camuflado bajo una idea de falsa democratización de la narrativa audiovisual. Cine de Hollywood para el pueblo, pero sin el pueblo.

