Murió Robert Duvall con 95 años. Adiós a una leyenda del cine que nos dejó joyas como 'El padrino', 'Apocalypse Now' o 'Camino al cielo'

Estamos más que acostumbrados a tener que escribir este tipo de textos con mayor frecuencia de la que nos gustaría, pero siempre es difícil de digerir tener que teclearlos para despedir a leyendas como Robert Duvall, que falleció la noche del pasado domingo en su domicilio de Middleburg, Virginia. La estrella, ganadora del Oscar en 1984 por su papel en 'Gracias y favores', tenía 95 años de edad.

Mucho más que 'El padrino'

Ha sido su cuarta y última esposa Luciana Duvall, con quien contrajo matrimonio en el año 2005, quien ha compartido hoy la triste noticia en una publicación de Facebook en la que, además de informar sobre la defunción, no dudó en elogiar la pasión de su difunto marido por el arte de la interpretación.

Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su casa, rodeado de amor y bienestar. Para el mundo, era un actor galardonado con el Oscar, un director, un narrador de historias. Para mí, simplemente lo era todo. Su pasión por su oficio solo era equiparable a su profundo amor por los personajes, por una buena comida y por ser el centro de atención en las reuniones.

En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la verdad del espíritu humano que representaban. Al hacerlo, nos deja algo duradero e inolvidable a todos. Gracias por los años de apoyo que le habéis brindado a Bob y por concedernos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que deja tras de sí.

Duvall, nacido un 5 de enero de 1931 en San Diego, siempre aseguró "ser terrible en todo menos en la actuación", y tras graduarse en arte dramático en 1953 y servir en el ejército de los Estados Unidos un año más tarde, se enroló a la escuela de teatro Neighborhood Playhose de Nueva York, donde cursó estudios con compañeros de la talla de Dustin Hoffman —con quien compartiría piso—, Gene Hackman y James Caan.

Cinco años más tarde, a principios de la década de los 60, el actor comenzó a hacer sus primeros pinitos en series de televisión como 'Playhouse 90', 'Yo fui criminal', 'Alfred Hitchcock presenta', 'Los intocables' o la mítica 'El virginiano', debutando en el cine en 1962 de la mano de Robert Mulligan y junto a un icono como Gregory Peck en la magistral 'Matar a un ruiseñor'.

Fue la llegada de los años 70 la que marcó el ascenso meteórico de Duvall en la Meca del cine. En 1969 colaboraría por primera vez con Francis Ford Coppola y su viejo amigo James Caan en 'Llueve sobre mi corazón', en 1970 haría lo propio con Robert Altman en esa genialidad titulada 'M*A*S*H' y en 1971 actuaría bajo las órdenes de George Lucas en la revolucionaria cinta de ciencia ficción 'THX 1138'.

Fue un año más tarde, en 1972, cuando la trayectoria de Robert Duvall terminó de explotar gracias a su rol como Tom Hagen, de nuevo a las órdenes de Francis Ford Coppola, en 'El padrino'. El papel, que repetiría en 'El padrino: Parte II' en 1974, le sirvió para ganar la primera de sus siete nominaciones al Oscar, de las cuales solo una dio sus frutos: la recibida en 1984 al mejor actor principal por la mencionada 'Gracias y favores' de Bruce Beresford.

Su segunda nominación al Premio de la Academia también llegó de la mano de Francis Ford Coppola. Fue en 1980, cuando interpretó al Teniente Coronel Kilgore en 'Apocalypse Now' y nos dejó una de esas frases que perdurarán en el imaginario popular mientras existamos: "Me encanta el olor a napalm por la mañana". Tras ella, 'El don del coraje', 'Camino al cielo', 'A Civil Action' y 'El juez' completarían su lista de candidaturas al Oscar en 1981, 1988, 1999 y 2015 respectivamente.

A pesar de su avanzada edad, Duvall continuó ejerciendo la profesión hasta 2022, siendo su último papel el de Jean pepe en 'Los crímenes de la academia'. Ese mismo año trabajó para Jeremiah Zagar en el drama deportivo 'Garra', mientras que en 2018 se puso a las órdenes de Steve McQueen en su fantástico thriller 'Viudas'.

Entre otras consideraciones y galardones, Robert Duvall terminó su trayectoria profesional con el mencionado Oscar, un BAFTA, dos Emmys, cuatro Globos de Oro y el SAG, entre otros premios. Nosotros nos quedamos con el inmejorable regalo que es poder disfrutar de una filmografía para el recuerdo solo al alcance de figuras como la suya.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025