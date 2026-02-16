Margot Robbie dio literalmente su piel para rodar una escena de 'Cumbres Borrascosas'. "Intentamos poner su ombligo encima de la chimenea"

Ya quisieran muchos directores de prestigio tener la carrera que Emerald Fennell se ha montado en tan solo tres películas: 'Una mujer prometedora', 'Saltburn' y, por supuesto, 'Cumbres Borrascosas'. Te gusten más o menos, hacer una nominada al Óscar y dos fenómenos sociales, recaudando cada vez más dinero, es un éxito imposible de ignorar: Fennell es una de las voces más importantes del cine actual y no es motivo de la casualidad, sino de la obsesión por el detalle en cada una de sus cintas.

La cumbre del cine

Fennell lleva sus películas al extremo (al menos visual), y 'Cumbres Borrascosas' es el mejor ejemplo de ello. Entre una decoración absolutamente demencial, repleta de manos, niebla y árboles desvencijados, una paleta de colores increíble y unos vestidos estrafalarios pero alucinantes, se encuentra uno de los decorados más recordados: la habitación de Cathy en la casa de Edgar, que parece recubierta con su propia piel... porque realmente lo está.

Suzie Davies, diseñadora de producción de la película, tenía muy claro lo que quería después de mirar un trozo de látex de color piel que tenía en su despacho y que utilizó en 'Saltburn'. Tal y como le ha desvelado a Variety, le pidió a Margot Robbie que "mandara fotos en alta resolución de sus brazos y sus venas. Las imprimimos. Acentuamos ligeramente sus venas". Es más, quisieron incluso ir más allá: "Intentamos poner su ombligo encima de la chimenea, pero era demasiado raro, lo creas o no".

Entonces, imprimieron las imágenes de su piel (lunar incluido) en el mismo material que los paneles de la habitación, y acentuaron aún más el contraste en sus escenas finales: "Imprimimos sus venas y todo también en la alfombra solo para ese plano cenital, lo que es aún más raro e incómodo". No sé si Emily Brontë aprobaría este cambio en particular, pero es innegable que el efecto visual es absolutamente increíble.

