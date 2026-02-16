Que este temazo de Raphael apareciera en 'Fallout' no solo obsesionó a los fans, también al reparto: "me conmovió"

Reconozco que teniendo en cuenta los grandes temas que aparecen en 'Fallout', con esos "needle drop" acompañando a diversos momentos de la serie postapocalíptica de Amazon Prime Video, me sorprendió bastante y muy gratamente que el episodio 7 de esta temporada 2 decidieran cerrarlo con todo un temazo de Raphael.

Y es que la música de uno de los grandes artistas españoles de todos los tiempos tuvo su aparición más que perfecta en ese momento. Mientras el Necrófago recorre el Lucky 38 y Lucy los pasillos de ese complejo para descubrir qué hay detrás de los chips suena 'Balada de la trompeta' (o Balada triste de trompeta).

Balada creepy

Algo que desde hace semanas lleva obsesionando a los fans, que no se quitan de la cabeza la tonadilla y una letra más que apropiada en la que se hace toda una oda a un pasado que pasó y no volverá. Esa letra y el grito de desconsuelo no solo conmovió a los espectadores, también a parte del reparto.

Así lo reconoció Annabel O'Hagan, Steph en la serie, durante una charla con MuchMusic. Después comentar cómo el hacerse una playlist forma parte de su proceso de preparar un personaje, reconoce que escuchar la Balada de la trompeta de Raphael la conmovió:

«Creo que algo que me conmovió cuando vimos creo que [el episodio] 7 fue, no sé el nombre de la canción, pero la que hace ese "aah, aah...", realmente aterradora como si gritasen.»

Por su parte el productor ejecutivo y uno de los grandes responsables de la serie, Jonathan Nolan, marca la línea por la que decidieron tirar por llenar 'Fallout' de música de los años 50 y 60, antes de la incorporación de la pared de sonido por parte de Phil Spector. El motivo: es un sonido menos filtrado e incluso más inocente (a pesar que la época no lo era).

A partir de ahí, se buscan canciones que no sean demasiado obvias sino que puedan funcionar a varios niveles. Así lo comentó el supervisor musical de la serie Trygge Toven:

«Me medio molesta en la supervisión cuando es... lo solíamos llamar "mira y cuenta" cuando estaba haciendo tráilers. Es cuando la letra habla de algo específico y cortas a eso. La letra es "está corriendo por la autopista" y literalmente hay un tipo corriendo. No lo soporto. A algunos les encanta. Lo quieren en tu cara, diciéndote exactamente lo que pasa. Lo estupendo sobre trabajar con el equipo de Kilter y Jonah (Nolan) en particular es que siempre está buscando una canción que funcione a niveles diferentes. Quieres ser sutil con el mensaje que cuentas o estás presagiando algo en la letra.»

