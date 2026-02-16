Malas noticas para los fans de 'Juegos de Tronos': George R.R. Martin admite que "no estoy de humor" para acabar los libros

Hace 15 años se publicada 'Danza de dragones', quinto libro de la saga de 'Canción de hielo y fuego' que ese mismo año daba el salto a la televisión con 'Juego de Tronos'. La adaptación de HBO llegó a su fin en 2019, pero el original literario no ha avanzado desde entonces y ahora su creador George R.R. Martin admite que "no estoy de humor" para acabarla.

No terminar los libros de 'Juego de Tronos' sería "Un fracaso total"

Martin ha repasado su situación actual en una charla concedida a The Hollywood Reporter, donde señala que "tengo que escribir más de Dunk and Egg. Se supone que también habrá otro libro de 'Fuego y sangre'. Creo que si logro quitarme algunas de estas cosas de encima, podría terminar 'Vientos de sangre' muy pronto. Me han dejado claro que Winds es la prioridad, pero… no sé. A veces no estoy de humor".

El propio escritor admite que "estoy muy retrasado en todo", pero destaca a que a él no le sucede lo mismo que le pasaba a Frank Herbert con el mundo de 'Dune': "Ya no le gustaba Dune y no quería escribir más libros sobre ello, pero se sentía atrapado por el éxito de Dune , así que siguió escribiéndolo".

Ante la posibilidad de dejarlo todo de lado, Martin asegura que "odiaría eso. Me parecería un fracaso total. Quiero terminar". El problema es que hay que remontarse hasta 2011 para encontrar el último libro de 'Canción de hielo y fuego', él tiene ya 77 años y encima 'Vientos de invierno' ni siquiera es la última entrega de la saga.

Además, tampoco parece tener aún del todo claro lo que quiere contar: "Abro el último capítulo en el que estaba trabajando y digo: «¡Joder, esto no es muy bueno!». Y lo reescribo. O decido: «Este capítulo de Tyrion no avanza, déjame escribir uno de Jon Nieve». Sin embargo, si no me interrumpen, lo que pasa —al menos en el pasado— es que tarde o temprano me meto en ello".

Por mi parte, ya he perdido la fe en que los libros de 'Canción de hielo y fuego' vayan a tener un final.

