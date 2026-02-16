Festival de Berlín: 'Good Luck, Have Fun, Don't Die' es una sátira sobre la IA "violentísima, divertidísima y aterradora a partes iguales"

En festivales de cine de categoría y alcance internacional hay espacio para las propuestas de autor más pequeñas y combativas, pero también para películas que tienen potencial de alcanzar al público. O al menos eso es lo que espera Gore Verbinski en su esperado regreso más de una década después de 'La cura del bienestar'.

Un "mindfuck" combativo contra la IA

Con escala espectacular e hiperbólica, aunque medios independientes, el cineasta que nos dio la saga de 'Piratas del Caribe' viene ahora con 'Good Luck, Have Fun, Don't Die', aquí titulada 'Buena suerte, pásalo bien y no mueras' y prevista para estrenarse el 1 de abril. Una sátira de ciencia ficción que ha presentado en el Festival de Berlín 2026, con Sam Rockwell liderando el reparto de un equipo de héroes inesperados contra la amenaza de la Inteligencia Artificial.

Alejandro G. Calvo la ha visto desde la Berlinale y ha disfrutado de una mezcla del "espíritu de 'Black Mirror' con el 'Brazil' de Terry Gilliam". Aunque estamos en un momento donde cualquier sátira de la IA parece que llega tarde porque está avanzando a pasos agigantados, Verbinski quiere igualmente crear una diversión atemporal y combativa sobre cómo cedemos nuestras vidas a la tecnología.

Su mordaz parodia del momento va "de menos a más", pero tiene un fabuloso montón de homenajes a clásicos de la ciencia ficción y al terror. Un espectáculo "mindfuck" que acaba siendo "violentísima, divertidísima y aterradora a partes iguales". Con esas palabras, y lo bien que ha resultado Verbinski cuando ha tenido ocasión de ir por libre, vamos a tener un peliculón de culto casi asegurado.

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de 2025