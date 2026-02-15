'Rafaela y su loco mundo' es tan absurda como podíamos esperar. Un divertimento sin pretensiones que acaba de aterrizar en streaming

Comentaba Arturo Valls el otro día en 'La revuelta' que originalmente 'Rafaela y su loco mundo' se iba a producir para una gran plataforma de streaming internacional (no dio nombres) y que cuando llegó el momento de dar el OK definitivo, los ejecutivos de Los Angeles se quedaron anonadados sin saber qué es eso que les proponían.

Y es que no debe ser fácil vender (y reivindicar) el humor surrealista, absurdo y "chanante" fuera de nuestras fronteras (ya de por sí no es para todos en nuestro país). Pero aun así tenemos a Atresplayer dispuesta a estrenar lo nuevo de esta variopinta troupe: 'Rafaela y su loco mundo'.

Creada por Aníbal Gómez, quien la basa en su propio libro, y dirigida por Ernesto Sevilla, 'Rafaela y su loco mundo' nos lleva por la vida de una joven chica (Ingrid García-Johnson) y sus besties (Joaquín Reyes, Aníbal Gómez y Carlos Areces) dispuestas a salvar al mundo antes de que se conviertan en adultas. Todo con cierto tono de cuento, dosis metatelevisivas (son conscientes de que están en una serie) y un humor marca de la casa.

Toneladas de humor con el bagaje de su tono

En este aspecto, la serie no defrauda: tenemos una buena tonelada del humor entre lo absurdo y lo surrealista que han ido desarrollando durante dos décadas en diferentes proyectos (tantos juntos como separados). Además, están también las referencias televisivas, cinematográficas y esas frikadas estupendas.

Si a estas alturas ya estáis viendo que en algún momento voy a escribir un pero, enhorabuena. Y es que con lo que me he chocado absolutamente de frente es con su estilo, que creo que funciona bastante mejor sobre el papel que luego en pantalla.

Esa decisión consciente de abrazar el estilo de serie infantil sobre todo en temas de actuación, puede resultar algo chirriante. No tanto por los temas y los diálogos algo más adultos, sino en general. Esto no quita como para que me lo haya pasado muy bien con la serie: es muy divertida y entretenida, pero sí que me ha faltado un poco más de entereza.

'Rafaela y su propio mundo' es, en definitiva, un buen pasatiempo; un divertimento sin más pretensiones más allá de que nos riamos y, con eso en mente, lo logran con creces.

