"Probablemente estamos acabados". El guionista de 'Deadpool y Lobezno' reacciona al corto hecho por IA que ha puesto internet patas arriba

Esta semana los internautas se han quedado pasmados con una escena de pelea entre Brad Pitt y Tom Cruise que en realidad nunca se ha rodado. El clip, que muestra a los dos actores luchando a puñetazos sobre un puente en ruinas, podría haber pertenecido perfectamente a la filmografía de ambos, pero es obra de inteligencia artificial generativa. Concretamente de un nuevo modelo chino llamado Seedance 2.0 con el que el cineasta Ruairi Robinson ha estado experimentando, y con resultados que afirmaba haber conseguido en apenas dos líneas de prompt.

Lejos queda el vídeo grimoso de Will Smith comiendo pasta que cantaba a primera vista. El clip viral (que acumula ya más de un millón de visualizaciones) sorprende por su inquietante verosimilitud. De las interpretaciones a las proporciones y las físicas, la coreografía del combate o el propio montaje, nada rechina con respecto a lo que podríamos ver en una producción taquillera. Para creativos de Hollywood esto es motivo de alarma y con razón. Rhett Reese, guionista de películas como 'Deadpool y Lobezno' o 'Bienvenidos a Zombieland', afirmaba ominosamente en su cuenta de X (vía The Hollywood Reporter): "Odio decirlo. Probablemente estamos acabados".

En respuesta a usuarios incrédulos, Rhese expandía su reflexión de manera igualmente deprimente. A la crítica habitual de lo separados que están el usuario medio de IA y los creativos, el guionista cree que es solo cuestión de tiempo que la tecnología y el talento se aúnen para desafiar el paradigma tradicional.

"En nada de tiempo, una persona va a ser capaz de sentarse frente a un ordenador y crear una película indistinguible de lo que Hollywood ahora produce. Cierto, si esa persona no es buena, será una mierda. Pero si esa persona posee el talento y el gusto de Christopher Nolan (y alguien así rápidamente va a aparecer), será tremendo".

Asímismo, se apresuraba para clarificar que está "aterrorizado" con todo esto.

"Para dejarlo claro: No estoy en absoluto emocionado de que la IA se entrometa en las labores creativas. Por el contrario, estoy aterrorizado. Demasiada gente a la que quiero se enfrentan a perder las carreras que aman. Yo mismo estoy en riesgo. Cuando escribo "se acaba" no pretendo sonar arrogante o frívolo. Estoy impresionado por el vídeo de Pitt vs Cruise porque es muy profesional. Es por eso por lo que estoy asustado. Mi opinión pesimista es que Hollywood está a punto de sufrir una revolución/destrucción. Si piensas de verdad que el vídeo de Pitt vs Cruise es una chorrada sin interés, no tienes nada de qué preocuparte. Pero yo estoy en shock".

Desde la MPA (Motion Pictures Association), ya han denunciado el modelo de IA chino por infracción de copyright "a gran escala". La tecnología de inteligencia artificial está avanzando mucho más rápido de lo que la industria puede legislarla, y de momento el copyright es el mayor parapeto a la hora de poner límites a estas plataformas. Eso es hasta que las empresas decidan que puedan beneficiarse, claro. Ha sido también sonado el movimiento de que Disney dejará a sus usuarios crear clips hechos por IA de sus personajes tras un trato millonario con OpenAI.

