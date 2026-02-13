Denzel Washington explica su filosofía de vida y cómo ha marcado su carrera como actor. "Si rezas para que llueva, tienes que lidiar con el barro"

Estamos muy lejos de conocer a ciencia cierta cuál es la clave del éxito —si supiésemos en qué consiste, formaríamos todos parte de la élite, claro—, pero la intuición me dice que, al menos en lo que respecta al gremio de los intérpretes, está estrechamente relacionada con un cóctel de factores que incluyen talento, formación, un poquito de la siempre necesaria suerte y, lo que es más importante, una filosofía laboral y vital que mantenga tus pies en la tierra y tu cabeza fría.

Filosofía de vida

Calma total, que no he venido a venderos un libro de autoayuda ni tazas con mensajitos al más puro estilo Mr. Wonderful—aunque pueda parecerlo—, sino a hablaros sobre la frase que Denzel Washington escuchó durante su juventud y que continúa siendo uno de los pilares de su ética personal. La recoge el medio The Economic Times y reza tal que así:

Si rezas para que llueva, también tienes que lidiar con el barro. Es parte del proceso.

Por supuesto, alcanzar el siempre deseado estrellato suele tener un precio a pagar, tanto en lo psicológico como en lo físico que, en el caso de Washington, estuvo en parte relacionado con el consumo de alcohol. Por suerte, como cuentan en Men's Health, el actor abandonó ese hábito cuando cumplió los 60 años, abrazando también el deporte gracias al consejo de su "buen amigo y hermano pequeño" Lenny Kravitz.

He hecho mucho daño al cuerpo. Ya veremos. Ahora estoy limpio. Cumpliré 10 años este diciembre. Lo dejé a los 60, y desde entonces no he tomado ni un dedal. Las cosas se están abriendo para mí ahora que voy a hacer 70. Estaba viendo fotos mías en los Oscar por Macbeth, y me veía gordo con el pelo teñido, y me dije: "Esos días se han acabado, tío". Siento que me estoy haciendo fuerte. Ser fuerte es importante.

Sea como fuere, hay que reconocer que al bueno de Denzel no le ha ido nada mal, al menos si nos fijamos en su estantería de galardones y nominaciones, en la que, entre otros, lucen dos Oscar, cuatro Globos de Oro, un par de Osos de Plata e, incluso, el Premio Donostia de nuestro Festival de San Sebastián.

