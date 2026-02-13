Gente guapísima en modo horny y maestros surcoreanos. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

¿Ha sido la taquilla del pasado fin de semana la más baja de 2026? En efecto, pero como decía Joan Laporta: "¡Al loro, que no estamos tan mal!". Y es que el pasado fin de semana, nuestras salas de cine se mantuvieron por encima de los 6 millones de euros —concretamente, el montante fue de 6,1 millones— gracias a 801 000 espectadores que volvieron a elegir 'Aída y vuelta' como su primera opción.

La película de Paco León volvió a coronar el Top 5 con lo más visto con 0,85 millones más en el bolsillo y casi empatada con una 'Hamnet' que continúa sorprendiendo con 0,84 millones de euros que confirman que no todo son blockbusters y franquicias en esta vida. 'La asistenta', por su parte, continúa aguantando el tipo y se colgó la medalla de bronce con 0,64 millones de euros.

El quinteto titular lo cerraron 'Marty Supreme' y 'Avatar: Fuego y ceniza'. La primera de ellas, cayó de los 0,95 millones hasta los 0,59 millones de euros, mientras que la cinta dirigida por James Cameron se aferró al quinto puesto una semana más con una bajada de los 0,7 millones hasta 0,49 millones de euros que hacen su recaudación total superior a los 32 millones de euros. Una auténtica barbaridad.

Los estrenos del 13 de febrero de 2026

En lo que respecta a las novedades que llegan a nuestra cartelera este 13 de febrero, hay una firme candidata a arrasar a sus competidoras, y no es otra que la 'Cumbres borrascosas' de Emerald Fennell. La directora de 'Una joven prometedora' vuelve a la carga junto a Margot Robbie y Jacob Elordi en una adaptación de la novela de Emily Brontë con una pinta tan espectacular en lo visual como superflua en lo narrativo.

Por otro lado, recibimos casi sin hacer ruido el nuevo trabajo de uno de los directores más interesantes en activo. Este no es otro que Bart Layton, director del genial documental 'El impostor' y de la nada desdeñable 'American Animals', que regresa de la mano de Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Barry Keoghan y Halle Berry en 'Ruta de escape': un thriller con atracos imposibles y madera de bomba tapada.

Tampoco podemos contener el entusiasmo frente al que, probablemente, sea el mejor estreno de la semana, del mes y de lo que llevamos de año. Este no es otro que el de 'No hay otra opción', el nuevo thriller del maestro surcoreano Park Chan-wook que, en esta ocasión, adapta la novela 'Arcadia' de Donald E. Westlake —que ya llevó al cine Costa-Gavras— junto a dos estrellas de la talla de Lee Byung-hun y Son Ye-jin.

Para rematar los estrenos más potentes, la factoría animada de Sony Pictures nos trae 'Como cabras' —tremenda adaptación del término GOAT que da forma al título original del filme—, una comedia baloncestística protagonizada por animales, producida por Stephen Curry —que también presta su voz a un personaje— y en cuyo reparto figuran dos intérpretes de 'Stranger Things': Caleb McLaughlin y David Harbour.

Las novedades las cierran la comedia española 'Castigo divino', el ejercicio de terror protagonizado por Belén Rueda 'El vestido', la comedia francesa 'Cuando todo es posible' y el documental 'Historias del buen valle'.

