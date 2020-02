Las 23 mejores series de época en Netflix, HBO, Amazon y Movistar+

El pasado. Cómo nos gusta. Tantos años de historia de la Humanidad dan para muchas formas de explorarlo con historias de todo tipo y la ficción televisiva no iba a ser menos dando series sensacionales ambientadas en tiempos pretéritos. Por eso hoy os traemos una selección de las 23 mejores series de época que podemos encontrar en Netflix, Amazon Prime Video, HBO y Movistar+.

Antes de hacer este listado, definamos qué entendemos por una ficción de época". Como con casi todos los géneros, este navega en un mar de ambigüedades sobre todo al usarse, en muchos casos, como sinónimo del género histórico. Un debate que se da en la literatura, en el cine y que afecta, cómo no, a la televisión. Tanto es así que el género histórico se puede considerar como subgénero del de época.

Creo que la aproximación a la trama y personajes son lo suficientemente distintos a la hora de hablar de época y de historia, que podemos marcar ahí el límite. En 'Ficcionando: series de televisión a la española', sus coordinadoras (Belén Puebla Martínez, Elena Carrillo Pascual y Ana Isabel Íñigo Jurado) distinguen las series de época "puras" como las "lejanas a una época actual con personajes y tramas ficticios" ('Downton Abbey').

A partir de ahí pienso que es conveniente incluir en esta lista aquellas series que, teniendo tramas y personajes reconocibles, abarcan ficción más allá de la reconstrucción de hechos históricos ('Yo, Claudio'). En cuanto a la era, tenemos que establecer el límite en una época lo suficientemente lejana para que no transmita nostalgia (ej. 'Stranger Things' no nos vale).

Para la elaboración de esta lista, he puesto el límite en la década de 1960 (o en series ambientadas 40-50 años antes de su emisión). Comencemos:

'Downton Abbey'

No se me ocurría otra forma de comenzar la lista que no sea con la madre de todas las ficciones de época de los últimos años. Julian Fellowes firma el fenómeno británico que sigue a una familia de aristócratas (y sus sirvientes) durante los años diez y veinte del siglo XX. Un interesante retrato de la aristocracia en una época de decadencia que ha sido todo un éxito con seis temporadas y una película.

'La peste'

Aunque la temporada 2 ha llamado menos la atención, hay que reconocer que Movistar+ hizo muy buen trabajo para procurar que 'La peste', drama que comenzaba en una Sevilla asolada por la peste negra en el siglo XVII, fuese la serie emblema de la casa. Una superproducción con todas las de la ley.

'Outlander'

Con cierto toque fantástico (traslados en el tiempo), la propuesta de Starz nos lleva a las altas tierras escocesas del siglo XVIII, en el contexto de los levantamientos jacobitas, seguimos la historia de Claire (Caltriona Balfte), una enfermera de guerra que se ve trasladada misteriosamente a 1743, donde conoce a Jamie Fraser (Sam Heughan).

'Mad Men'

En el "límite" que nos hemos autoimpuesto para hablar de "época", está esta obra maestra de la televisión. Matthew Wiener firma una de las series que ha revolucionado la televisión en el siglo XXI con la historia de Don Draper (Jon Hamm), un ambicioso publicista mientras navega en sus propias miserias (y alguna que otra virtud).

Ver en Netflix y Movistar+

'Boardwalk Empire'

Poco después de 'Los Soprano', Terence Winter, uno de sus guionistas habituales, se alió con Martin Scorsese para explorar la historia de Nucky Thompson (Steve Buscemi), un importante empresario de Atlantic City que se las arregla para eludir a las autoridades durante la Ley Seca. Todo un tratado sobre crimen organizado en el que figuras históricas (Al Capone) y ficticias se mezclan.

Ver en HBO

'La maravillosa Sra. Maisel'

Vayamos a finales de los 50 del siglo XX para conocer la historia de Midge Maisel (Rachel Brosnahan), una joven mujer que decide tomar las riendas de su vida e intentar lanzar una carrera como cómica. Una maravillosa y premiada serie de Amy Sherman-Palladino, de estas que nos da la vida.

Ver en Prime Video

'El tiempo entre costuras'

Ambiciosa y asombrosamente buena adaptación de la novela de María Dueñas con Adriana Ugarte en el papel protagonista. Sira, una joven modista madrileña, decide huir con el hombre del que se ha enamorado. Sin embargo, la jugada le sale mal y se verá en situaciones en las que no se imaginaba verse.

Ver en Prime Video

'Gran hotel'

También de factura española y de época, esta vez ambientada en un hotel de lujo costero de principios de siglo XX al que llega un joven intentando hallar la verdad sobre la desaparición de su hermana. Grandes misterios y secretos rondarán los pasillos de esta serie que fue uno de los primeros grandes éxitos en el extranjero de la década pasada.

Ver en HBO y Prime Video

'The Knick'

Soberbia serie dirigida por Steven Soderbergh que se mete de lleno en la dinámica de un hospital neoyorquino en el año 1900. A través de sus dos temporadas, rodadas con un tono casi documental, tenemos una apasionante exploración de la medicina moderna en esta era, además de una radiografía de la ciudad en esos años.

Ver en HBO

'Peaky Blinders'

Prácticamente no necesita presentación este pedazo drama criminal ambientado en los bajos fondos de Birminghan en el periodo posterior a la Gran guerra. Steven Knight firma las, de momento, cinco temporadas de las que consta la serie británica.

Ver en Netflix y Prime Video (T1-4)

'Alias Grace'

Basada en la novela de Margaret Atwood, esta producción canadiense es una fascinante aproximación a la psique de una asesina real a lo largo de seis episodios. Una miniserie bastante delicada y hermosamente construida.

Ver en Netflix

'Deadwood'

Impresionante western que nos lleva a la era de expansión de un pequeño poblado norteamericano con la anexión de Dakota como estado de la Unión. Tres temporadas y una película protagonizadas por Ian McShane y Timothy Olyphant.

'Roma'

Si 'Deadwood' desmitificó el western, con 'Roma' HBO hizo lo propio con la concepción que tenemos sobre el gran imperio Romano. A través de dos legionarios, Bruno Heller explora el periodo entre el auge y caída de Julio César y el comienzo del imperio propiamente dicho.

'Vikingos'

Seguimos en nuestra parada por escenarios históricos con mayúsculas para conocer la historia de Ragnar Lothbrok y sus incursiones en la Europa medieval. La serie está ahora mismo en su recta final, pero nos ha dejado momentos más que gloriosos.

'Spartacus'

Volvemos al peplum más sangriento con la reconstrucción de la historia de Espartaco en una serie que, reconozco, tira bastante para atrás por lo "baratilla" que parece. Sin embargo, una vez superada la barrera del sexo, violencia y cartón piedra gratuito, se vuelve una serie de las que devoras enseguida con un gran final.

Ver en Netflix

'Justo antes de Cristo'

No abandonamos la gran Roma para meternos en esta hilarante comedia protagonizada por Julián López representando a un patricio que, para salvar el honor de su familia, decide irse al frente de las legiones romanas. Una gran serie que recorre un amplio espectro del humor.

Ver en Movistar+

'Gentleman Jack'

La fascinante y desconocida figura de Anne Lister es explorada en esta serie marcadamente femenina que sigue la historia de una terrateniente e industrializadora en Halifax. Solo por la lección de actuación que marca Suranne Jones, seguido por un guion ágil y muy bien realiado, ya merece la pena acercarse a la serie.

Ver en HBO

'Warrior'

Sorprendente serie nacida de la mente de Bruce Lee pero desarrollada décadas después sumergiéndonos en la San Francisco del siglo XIX. Una serie macarra, con bandas violentas, personajes interesantes y subtramas sin mucha complicación en un cóctel la mar de disfrutable.

Ver en HBO

'Águila roja'

No se prodiga mucho en nuestra ficción, pero el género de aventuras nos ha dado buenas series como la de 'Águila roja', la historia de Gonzalo de Montalvo (David Janer), que se tranforma en un aventurero encapuchado para investigar la muerte de su esposa, algo que le llevará a descubrir una conspiración aún mayor en el corazón del reino.

Ver en Prime Video

'Curro Jiménez'

Ahora que Movistar prepara 'Libertad', es un momento idóneo para reivindicar el drama español de bandoleros más mítico. Sancho Gracia lucha contra los franceses y la injusticia en la España de principios de siglo XIX junto al Estudiante y el Algarrobo entre otros muchos compañeros.

'14 de abril. La república'

Desafortunada serie, más por su destino y por los problemas que tuvo para emitir su temporada 2 (ocho años pasó en un cajón). Un precioso spin-off de otro gran drama de época, 'La señora', con la familia De la Torre en el centro viviendo los convulsos tiempos del inicio de la II república española.

Ver en Prime Video

'Versailles'

Parecía que en esta lista nos estábamos olvidando bastante del drama palaciego, pero aquí viene esta coproducción francocanadiense ambientado en la Francia del siglo XVII y la ampliación del conocido palacio de Versalles. Amores y conspiraciones se dan la mano en este brillante y adictivo drama.

Ver en Netflix

'Poldark'

Es curioso el poco ruido que parece causar 'Poldark' pero el fenómeno fan que tiene detrás. Esta serie británica protagonizada por Aidan Turner como el personaje que da título a la historia, un soldado que regresa a casa tras combatir en la guerra de la revolución norte americana. Allí se encuentra con su casa en ruinas y su gran amor prometida con otro.

Ver en Movistar+