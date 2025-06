Diego Luna recuerda su vida como actor antes de 'Star Wars'. "Solo me ofrecían papeles de traficante de drogas"

Diego Luna empezó su carrera como actor a los 13 años en telenovelas que el tiempo ha olvidado, como 'Ángeles sin paraíso', pero su verdadero salto a la fama llegó en 2001, cuando consiguió ser uno de los protagonistas del fenómeno mundial 'Y tu mamá también', de Alfonso Cuarón. Obviamente, el siguiente paso era salir del cine mexicano e intentar convertirse en una estrella de Hollywood, ¿no? Bueno, sí... Pero nadie dijo que fuera un camino fácil.

Yo no te pido la Luna

Según ha confesado el actor a The Hollywood Reporter, antes de 2016, cuando consiguió su papel como Cassian Andor en 'Rogue One', todo lo que le ofrecían iba siempre en la misma dirección: "Antes de 'Star Wars' los únicos proyectos que me ofrecían eran como traficante de drogas. Y podía ser el traficante amable y no el malvado, pero aún así un traficante. Porque el sistema ni siquiera estaba mandando mensajes diciendo 'Sí, puedes encontrar una manera de ser tú mismo y seguir trabajando en esos proyectos que quieres y en los que esperas verte reflejado'".

Pero creo que algo ha cambiado, y el intermediario entre la audiencia y nosotros ya no está ahí. Ya no hay un tío con un puro diciendo "¡Tú! Tú vas a ser una estrella, chico". La gente ahora hace click, y de pronto te das cuenta de que están viendo una serie mexicana. Puedes estar tan alejado como quieras del sistema, y el sistema te encontrará si tu historia necesita ser escuchada.

No es que Luna evitara tampoco los papeles de traficante, y ahí está 'Narcos: Mexico', donde interpretó a Miguel Ángel Félix Gallardo, para demostrarlo. Porque, a pesar de 'Andor', sabe perfectamente lo que hay: "Aún me llegan un montón de traficantes de droga. Simplemente no estoy buscando lo que quieren que haga, sino lo que quiero hacer. Es la libertad que da entender que a la gente de hoy en día le importa la especificidad". Como prueba, su siguiente proyecto, 'Ceniza en la boca', que dirige, guioniza y produce, pero no protagoniza. Y no, aquí no hay narcos por ningún lado.

