36 millones de espectadores por episodio. La serie de HBO Max que se ha merendado a 'The Pitt' con un éxito histórico

Desde Warner han informado recientemente a los accionistas de los últimos resultados de sus producciones, lo cual ha incluido desvelar que 'El caballero de los siete reinos' ha conseguido una audiencia media de 36 millones de espectadores por episodio. Un éxito histórico para la nueva serie del universo 'Juego de Tronos' que le permite superar con creces a otro gran éxito de HBO Max como 'The Pitt'.

Está claro que formar parte del universo 'Juego de Tronos' ha ayudado a dar más visibilidad de entrada a 'El caballero de los siete reinos', pero que tengo claro que el hecho de que luego sea una serie tan entretenida también ha sido determinante para un éxito que básicamente garantiza su supervivencia a largo plazo.

Casi el doble que 'The Pitt'

Por ponerlo en perspectiva, esos más de 36 millones de visualizaciones por capítulo en HBO Max no se quedan lejos de duplicar los algo más de 20 millones de media que está teniendo la temporada 2 de 'The Pitt'. Y eso teniendo en cuenta que nadie pone en duda lo bien que está funcionando el drama médico comandado por Noah Wyle.

Desde Warner recuerdan además que HBO Max ha tenido en el primer trimestre de 2026 más series que nunca superando los 20 millones de espectadores de media. Es cierto que es un dato que no suena a tanto si lo comparamos con los grandes éxitos de Netflix, pero es que conviene tener en cuenta que son plataformas que juegan en ligas distintas.

Por cierto, 'El caballero de los siete reinos' lleva tiempo renovada por una temporada 2, así que ahora la duda está en saber cuánto tardará en estrenarse. Sí está claro que la siguiente etapa en esta franquicia será la temporada 3 de 'La casa del dragón', pero luego todo son dudas.

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