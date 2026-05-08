Últimos días para ver en Netflix una de las sagas más exitosas del cine animado reciente. Películas que mezclan humor absurdo, acción y muchísimo corazón

Pocas sagas de animación han conseguido mantenerse tan vivas durante tantos años como la de 'Gru, mi villano favorito'. Lo que empezó como una película sobre un supervillano frustrado que adopta a tres niñas terminó convirtiéndose en un fenómeno mundial capaz de generar secuelas, spin-offs y personajes tan populares que incluso se independizaron de la franquicia principal. Pero lo curioso es que, más allá del fenómeno Minions y del merchandising infinito, las películas siguen funcionando porque entienden muy bien qué tipo de entretenimiento quieren ofrecer: aventuras rápidas, humor absurdo, acción cartoon y una parte emocional mucho más sincera de lo que aparentan.

Su gran virtud está en lo fácil que resulta conectar con Gru, con su torpeza emocional y con esa idea de familia improvisada que atraviesa todas las películas. Y al final, entre persecuciones imposibles, villanos ridículos y pequeños seres amarillos sembrando el caos, la franquicia termina siendo muchísimo más entrañable de lo que parecía en un principio.

Cada vez más grande y ambiciosa

Parte de la clave del éxito de la saga está en su protagonista. Gru empezó como una parodia de los villanos clásicos de espías y terminó convirtiéndose en uno de los personajes más carismáticos del cine familiar reciente. Su mezcla de torpeza, sarcasmo y ternura funciona sorprendentemente bien desde la primera película.

A estas alturas, podríamos pensar que los Minions están sobreexplotados, pero la realidad es que siguen funcionando porque entienden perfectamente qué tipo de humor manejan. Son puro caos físico, gags rápidos y energía constante. Y aunque a veces saturen, la saga sabe muy bien cuándo utilizarlos para que no se vuelvan agotadores.

Más allá de las bromas, las películas siempre vuelven a la misma idea: Gru aprendiendo a construir una familia. La relación con Margo, Edith y Agnes sigue siendo el corazón real de la franquicia y probablemente lo que hace que funcione tan bien incluso para adultos. Aunque sigue siendo imposible no reírse con los Minions.

La franquicia entiende perfectamente que su mundo funciona bajo las reglas de los dibujos animados, con villanos exagerados, persecuciones imposibles, laboratorios secretos y gadgets ridículos forman parte de una saga que nunca intenta parecer realista y que, precisamente por eso, resulta tan entretenida.

'Gru, mi villano favorito' es una saga tiene algo que no solemos encontrar en otras películas y es que podemos volver a verlas casi en cualquier momento, porque siguen funcionando igual de bien. Son rápidas, muy accesibles y lo suficientemente divertidas como para enganchar a todo tipo de públicos.

Por eso es casi mejor aprovechar ahora, porque la saga abandona el catálogo de Netflix el próximo 13 de mayo.

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