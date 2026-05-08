Una actriz de éxito se transforma como cineasta en un debut atrevido y aclamado en Cannes que acaba de estrenarse en streaming

Siempre ha ido apareciendo de manera puntual, pero en los últimos años está incrementándose a modo de fenómeno con el que darse a uno mismo algo de pedigrí. Hablamos de las estrellas de cine que deciden estrenarse como directores, y muchos de ellos sin aparecer en pantalla para dar menos impresión de estar exhibiendo ego. Y, ocasionalmente, pueden dejar trazas de interés, como sucede en el caso de ‘La cronología del agua’ (’The Chronology of Water’).

Heridas que sanan en el agua

Kristen Stewart se lanza a la dirección con una adaptación literaria contada con libertad, trastocando líneas temporales y recuerdos de forma inestable. Un atrevido estreno como cineasta que fue presentado con buena recepción en Cannes y que ya se puede ver en streaming a través de Filmin.

Para escapar de una familia autodestructiva, con un padre alcohólico y abusivo además de una madre con tendencias suicidas, la joven nadadora Lidia Yuknavitch acepta una beca deportiva para ir a la universidad de Texas. Sin embargo, se verá sumida en unas adicciones que trastocarán su futuro académico y deportivo, teniendo que buscar un nuevo destino donde lidiara con demonios como el abuso de sustancias y la adicción al sexo.

Stewart adapta con atrevimiento y decisión una adaptación que no busca complacencia del espectador, sino que trata de diferenciarla como autora. Montaje libre y no necesariamente estructurado trata de plasmar la aleatoriedad cabrona de la memoria, especialmente en relación a recuperar e interiorizar las vivencias traumáticas.

Es un visionado especialmente denso y duro, porque la cineasta no se corta en llenar la vida de su protagonista de dramas, aunque pueda haber pequeños resquicios a través de la figura de un profesor y en el mundo de la escritura. Imogen Poots defiende de manera interesante este personaje fracturado en los segmentos que le tocan.

Lo único que separa a ‘La cronología del agua’ de realmente remover es esa ansiedad manifiesta de su autora por demostrar serlo. Las formas quieren a menudo ser tan abstractas que la abstracción parece perder propósito, y causa separación con lo que se está viendo. Es posible que sus siguientes trabajos refinen todos estos tics, porque hay suficientes buenas señales en lo dramático para creer en que hay una carrera aquí.

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