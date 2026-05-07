En 5 días regresa a Netflix una de sus mejores series de animación. Una adaptación de videojuegos que levantó ampollas y ahora quiere recuperar a los fans

Con las adaptaciones de videojuegos de Netflix parece que no hay punto medio, y que las odias o las amas. Aún así, a la plataforma le ha ido de miedo en este terreno y se ha marcado varias series de una calidad tremenda como 'Castlevania' y 'Cyberpunk: Edgerunners', aunque su apuesta más reciente polarizó muchísimo a los fans.

Let's rock, baby!

'Devil May Cry' se alejó bastante de los videojuegos de Capcom porque, entre otras cosas, apostaba por una historia original ambientada antes de la tercera entrega de los juegos. Tiraba bastante de uno de los mangas de la franquicia y hacía referencias al pasado de Lady y otros personajes, pero este batiburrillo y una agenda política con unas críticas directas al gobierno estadounidense levantaron ampollas entre los fans.

Aún así, la serie de 'Devil May Cry' fue un éxito inmediato en la plataforma y la confirmación de la segunda temporada no tardó demasiado en llegar. Y los nuevos capítulos se estrenan en Netflix ya mismo: el próximo 12 de mayo.

Siguiendo la estela de la anterior temporada, podemos esperar que la segunda temporada de 'Devil May Cry' también conste de 8 episodios y todos se estrenen ese mismo día en la plataforma. Aunque parece que la serie animada quiere corregir algunos de sus mayores errores, y por los primeros tráilers apuntan a un aspecto más cercano al de los videojuegos, empezando por el cambio de imagen de Dante.

Y ojo, también se centrará en la esperadísima reunión entre Dante y Vergil para indagar más en su drama familiar, con lo que quizás termine de dar con la tecla para contentar a todos los fans.

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