Meses después de dar la sorpresa en cines, se estrena en Disney+ una fabulosa película con supervivencia, aventuras y tensión terrorífica

Los titulares lo siguen copando muchas grandes franquicias, ya que mueven sumas de dinero más grandes, pero este año la taquilla está dejando también signos positivos en propuestas más originales y sostenidas en reclamos menos obvios. Como, por ejemplo, una estrella, una isla desierta y mucha diversión cerda como la que propone ‘Send Help (Enviad ayuda)’.

En la isla nadie te oirá gritar

Sam Raimi regresa desatado y juguetón tras su regreso a Hollywood por la vía Marvel, reuniéndose con Rachel McAdams para darle un papel a su nivel tan retorcido como estupendo. Ambos junto a Dylan O’Brien ofrecen un gran divertimento de supervivencia, aventuras y tensión terrorífica que ya se puede ver en streaming a través de Disney+.

A Linda Liddle le llevan prometiendo un ascenso importante en su empresa tras varios años de dedicación intensa y excelentes resultados. Pero cuando el hijo del difunto jefe decide ignorar las promesas y colocar a su círculo cercano en los puestos de poder, Linda queda resignada. Al menos hasta que un accidentado vuelo con este nuevo jefe les hará caer en una isla recóndita y cambiará las dinámicas de esta relación.

Con estos ingredientes Raimi recupera parte de ese salvaje sentido del entretenimiento que exprimía en las comedias de terror de sus orígenes y también en algún regreso puntual como el de ‘Arrástrame al infierno’. Un tipo de película ya más rara de encontrar a nivel de estudio, pero que está empezando a tener cierto resurgir.

Hollywood se está empezando a dar cuenta tarde de cómo tener una rama especializada en cine de terror acaba dando diversas alegrías en taquilla. Un terreno casi tan desaprovechado como McAdams, que protagoniza fabulosamente la película mientras se erige también como la villana de la historia, sosteniendo un gran equilibrio en terreno resbaladizo.

Su versatilidad le permite alternar entre lo gracioso y lo intimidante, lo que da mucha manga ancha a Raimi para que exhiba esa deliciosa malicia en sus juegos de tono y en crear instantes asquerosos con muchos líquidos. Una fabulosa sorpresa de este año que se agradece de veras, tal y como ha mostrado su notable desempeño en taquilla.

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