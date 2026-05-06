Las telenovelas verticales prometían ser la nueva gran industria del entretenimiento en China. Entonces ha llegado la inteligencia artificial

En 2018 la industra de entretenimiento china encontró un filón con la creación de los microdramas o dramas verticales. La que se ha llamado "televisión para la generación TikTok" es exactamente lo que suena. Una manera de explotar formatos incombustibles como el melodrama a costes ínfimos y grandes ingresos. A día de hoy esa industria no es ninguna tontería. Plataformas como DramaBox o ReelShort acumulan millones de usuarios, y eso sin contar el público que se acaba colando en otras redes generalistas como Douyin (la versión china de TikTok) o Youtube.

Ahora los creadores de microdramas en China tienen un feroz nuevo rival: la inteligencia artificial. Solo el pasado mes de marzo se reportan 50.000 publicaciones de microdramas generados por IA que inundaron la plataforma de Douyin, con muchos llegando a millones de visualizaciones. Parece solo el principio. La prensa estatal china dice que se espera un valor de mercado de 24.000 millones de yuanes (casi 3.000 millones de dólares) de ficción creada con IA solo este año.

Luchar contra la máquina

Esta incipiente industria, que tiene incluso respaldo gubernamental a través de financiación a productoras, tiene potencial de poner en jeque al mismo fenómeno que la creó. La industria del microdrama (con o sin IA de por medio) ya tenía una impresionante valoración de unos 16.500 millones de dólares para este año. Pero es fácil imaginar que nuevas productoras quieran subirse a la ola tecnológica para ahorrar costes y aumentar su catálogo con mínimo esfuerzo.

Desde dentro los creativos están empezando a vivirlo con la misma incertidumbre que el resto de trabajadores del audiovisual. Hace un par de años el fenómeno de los microdramas parecía imparable, con trabajo y audiencia asegurada para trabajadores humanos, e incluso proyección internacional. Países como México o España ya habían empezado a confiar en producciones propias viendo el fenómeno. Ahora, cineastas y actores chinos que ya trabajan con presupuestos y tiempos realmente ajustados (algo que de cara al mercado les daba ventaja contra el audiovisual tradicional) tienen que competir con un lado de la industria que es capaz de generar contenido igualmente aceptado por el público en una fracción de ese tiempo.

Imágenes de 'Strange Mirror of Mountains and Seas', generado por inteligencia artificial

Parece una situación que fácilmente puede empeorar para estos creativos si no se ponen trabas. En una entrevista con el New York Times, el actor Li Jiao se lamentaba de ver un claro descenso en sus oportunidades laborales, y opinaba que "están intentando imitar a humanos" en lugar de "desatar la imaginación o tomar rutas no convencionales". El aluvión de contenido está siendo tanto que el estado chino está empezando a regularlo, pidiendo códigos de serie a todo este material audiovisual antes de que pueda ser publicado.

Mientras en China el camino a seguir parece incierto y en ocasiones contradictorio, con un estado que financia este contenido pero también lo regula, en occidente no estamos totalmente ajenos al fenómeno. Recientemente hemos presenciado la viralidad de personajes como las Frutinovelas colombianas o el Brainrot italiano que han plagado nuestras redes. Son, eso sí, de momento fenómenos aislados por estos lares, y que carecen de la fuerte industrialización que tienen en China.

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