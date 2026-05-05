'El diablo viste de Prada 2' sorprendió con una muerte inesperada, pero para su director es lo que hace funcionar la secuela: "Tenía que desaparecer"

Para 'El diablo viste de Prada 2' se ha recuperado a gran parte del reparto de la película original de 2006, aunque sea como apariciones fugaces. Eso sí, muchas cosas han cambiado en los últimos años para Runway, y la secuela necesitaba algún que otro golpe de efecto para pillarnos desprevenidos y poner la trama en marcha.

Aviso: Este artículo contiene spoilers sobre 'El diablo viste de Prada 2'

Es lo que toca

La secuela de 'El diablo viste de Prada' marca el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, y Stanley Tucci, pero también repite Tibor Feldman, quien interpretaba en la película original a uno de los directivos responsables de Runway.

A mitad de la secuela, cuando parece que la revista está empezando a recuperar su gloria y tanto Miranda como Andy van a salir victoriosas, el personaje de Feldman, Irv Ravitz, fallece repentinamente en su propia fiesta de cumpleaños. Es un giro relativamente inesperado, pero necesario para poner en marcha la segunda mitad de la secuela y llegar al verdadero conflicto de la historia.

"Sabíamos que necesitábamos algo dramático, un giro dramático. ¿A quién podemos matar? Y evolucionó a Irv, tenía mucho sentido", explicó a Entertainment Weekly el director David Frankel.

Según fue trabajando en 'El diablo viste de Prada 2' con la guionista Aline Brosh McKenna, quedó claro que la secuela debía centrarse en el futuro de Runway cuando en juego un nuevo sucesor que representa a los nuevos magnates. La muerte Irv supone el inicio de la batalla contra su hijo Jay, a quien interpreta B.J. Novak y busca rentabilizar al máximo la revista con su horda de secuaces financieros.

"No podía ser que estuviera simplemente en coma. Tenía que desaparecer", continuó el director. "Porque si tienes esta adquisición, toda la compañía se vuelve vulnerable. A nosotros nos recordaba un poco al accidente de taxi de Emily en la primera película, es algo que no ves venir pero que hace que la historia pivote por completo en de una manera dramática y entretenida."

Por lo menos Feldman no se lo tomó a mal, e incluso insistió en ver su propio funeral para comprobar cómo se honraba a su personaje en una escena cargada de dramatismo y alguna que otra dosis de humor accidental. "Aparte del diálogo y las improvisaciones de Justin [Theroux], que fueron divertidísimas: Kenneth Branagh aprendió a tocar el violín solo para esa escena.".

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de comedia de 2026