A falta de dos semanas para la edición más polémica de Eurovisión RTVE ya sabe lo que hacer: montar su propio festival de música

El próximo 16 de mayo se celebrará por primera vez desde 1961 una edición de Eurovisión sin España como participante. El ultimátum a la organización por la participación de Israel hizo que nos retirásemos del concurso, junto con Irlanda, Países Bajos y Eslovenia. Si los espectadores españoles seguirán persiguiendo la emisión del festival europeo es una incógnita, pero en RTVE están haciendo un esfuerzo consciente porque eso no ocurra.

La contraprogramación viene en forma de un especial de 'La Casa de la Música'. El formato, que ahora conocíamos por sus emisiones navideñas, estará conducido por Jesus Vázquez y supondrá una fiesta por todo lo alto de la industria musical patria. En un comunicado de RTVE confirman la participación de más de 20 artistas, entre los que se encontrarán figuras consagradas como Raphael o Mónica Naranjo, pero también cantantes de la nueva guardia como Chanel y Guitarricadelafuente.

En el cartel tampoco faltará Tony Grox & LUCYCALYS, ganadores de la última edición del Benidorn Fest. Es difícil no ver esta emisión como extensión de la filosofía que empezaron con la pasada edición del festival de música. El Benidorn Fest ha dejado de ser una puerta a Eurovisión y ahora está en fase de reconstruir su identidad. De momento lo está consiguiendo a medias, con la final en febrero consiguiendo apenas superar el millón de espectadores con un 12,1% de share. Cifras aceptables para el estado actual de la televisión, pero que también se quedan muy lejos de anteriores competiciones.

En un intento de seguir definiendo su universo musical, desde RTVE llaman a La Casa de la Música "un concepto, no solo un programa". Se define como un formato de larga duración que, emulando otras emisiones que hemos visto hasta ahora, combina actuaciones en directo con metraje de archivo de la pública de décadas pasadas. La apuesta por este programa fuera de temporada parece motivada por el enorme éxito que supuso la anterior edición de Nochevieja (20,5% de share), pero habrá que ver si realmente puede ser competitivo sin la nostalgia navideña de por medio.

Mientras, desde Eurovisión han admitido que echan de menos a los países que se han retirado, pero no parece hacer gran cosa para querer traerlos de vuelta. En una reciente entrevista su director Martin Green se andaba con medianías, centrándose exclusivamente en los casos fraudulentos de televotos israelíes y diciendo que el programa será estricto con ellos si vuelve a ocurrir. Lo de cuestionar su participación como tal ya si eso para otro día.

No es extraño quizás que el festival europeo busque diversificarse a apenas dos semanas de la edición más polémica de su historia. El pasado marzo anunciaron Eurovisión Asia. Una iniciativa que lleva 20 años intentando suceder y que finalmente se hará realidad el 14 de noviembre en Bangkok, con la participación confirmada de Bangladesh, Bután, Camboya, Corea del Sur, Filipinas, Laos, Malasia, Nepal y Vietnam, pero con otros pesos pesados como Japón, China y Taiwán aún en el aire.

En Espinof | La 1 está desaprovechando una serie que retrata muy bien a los jóvenes. Es una lástima, porque 'Barrio Esperanza' tiene mucho que decir

En Espinof | 'La petanca del año' define perfectamente en lo que se ha convertido 'La revuelta': una broma interna fabulosa que desde fuera no entiende nadie