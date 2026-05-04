Spike Lee, sobre las críticas a 'Michael': "No encaja con la cronología de la película"

Desde que se estrenó, 'Michael' ha sido muy criticada, especialmente por la decisión de no incluir las acusaciones de abuso sexual infantil contra el cantante. Sin embargo, en medio de la polémica, el director Spike Lee ha salido en defensa de la película, asegurando que la vio varias veces y que le encantó.

Su argumento es claro: la historia que cuenta la película se detiene en 1988, varios años antes de que surgieran las primeras denuncias en 1993, por lo que incluir esos hechos habría alterado por completo el enfoque narrativo.

En defensa del biopic

En una entrevista con CNN, Spike Lee fue tajante al responder a quienes critican la ausencia de las acusaciones en la película.

"Para empezar, si eres crítico de cine y te quejas de todo esto, pero la película termina en el 88. Las acusaciones de las que se hablas ocurren [más adelante]. Así que criticas la película por algo que te gustaría que estuviera, pero no encaja con la cronología de la película. Pero la gente acudió. En todo el mundo, la gente demostró su cariño".

El cineasta también habló desde lo personal al recordar su relación con el artista: "Echo de menos a Mike. Echo de menos a Prince. Es decir, son como mis hermanos. Trabajé con ambos. Dos personas maravillosas".

Lee no solo fue contemporáneo de Michael Jackson, sino que también fue un colaborador directo en proyectos clave de su carrera como el videoclip de 'They Don’t Care About Us'.

Además, detrás de la omisión hay también razones legales. Según informó Variety, el guion original sí incluía el impacto de la primera acusación, pero los herederos del cantante encontraron una cláusula en el acuerdo con Jordan Chandler que impedía representar o mencionar ese episodio en pantalla. Esto obligó a los cineastas a reestructurar el tercer acto y centrar el conflicto en la relación de Jackson con su padre.

A pesar de la polémica, el respaldo del público ha sido contundente. La película debutó con cifras muy sólidas en Estados Unidos y, en pocas semanas, superó ampliamente los 400 millones de dólares a nivel global, demostrando que el interés por la figura de Michael Jackson sigue intacto.

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