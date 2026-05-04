Esta noche en TV, una de las mejores películas de acción de Arnold Schwarzenegger con actitud y explosiones gloriosas en cada minuto

A pesar de la increíble cantidad de recursos puestas hasta para hacer la más mínima explosión, la mirada hacia el cine de acción de más testosterona exagerada tiende a la condescendencia por emplear mucha algarabía hacia algo más simplón. Pero a veces no hay nada más gratificante y cinemático que algo como ‘Comando’, que entiende tan bien lo que está haciendo.

Armado hasta los dientes

Mark L. Lester dirige un cañonazo perfectamente diseñado para ser protagonizado para un Arnold Schwarzenegger ya listo para ser la estrella carismática y definitiva del cine de los ochenta. Desnortada y alucinante como ella sola, la película de acción va a poder verse hoy en televisión a través de Be Mad a partir de las 22:31 (también localizable en streaming a través de Disney+).

Durante un tiempo, el antiguo coronel especializando en operaciones especiales John Matrix había logrado permanecer a salvo de sus enemigos, protegiendo a su hija de su pasado eliminando enemigos internacionales. Pero un día es localizado, y su hija secuestrada, lo que le obliga a dirigirse a Sudamérica para dar caza hasta al mismísimo presidente con tal de recuperarla.

Con Schwarzenegger ya perfectamente ubicado en la cabeza del espectador impresionable medio gracias a los éxitos de ‘Terminator’ y ‘Conan el bárbaro’, en ‘Comando’ se consolida ya como personalidad trasladable de una película a otra mientras haya explosiones por doquier y espacios para soltar chistes directos que caben en un post-it. Un modelo que la competencia corrió a replicar en la medida de lo posible.

Pero incluso para este tipo de película se pueden tener artesanos de gran valía, como el guionista Steven E. de Souza que planta lo enajenado en una fórmula de venganza clásica de manera que sea fácil abrazar el desmadre. Y también el espíritu hipernacionalista de invadir una nación extranjera mientras se cuente con más músculos y espíritu patriota que razones.

Para todo lo que podría salir mal, y hay ejemplos de sobra en esta época que lo ejemplifican, ‘Comando’ sigue mostrándose no sólo entretenidísima, sino una de las mejores locuras del Schwarzenegger de los ochenta. O de todos los tiempos, porque todavía funciona como un espectáculo apabullante.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de acción de la historia