Esta película japonesa de terror fue la primera adaptación de un videojuego de la historia del cine. Inspiró a 'Resident Evil' y se puede ver gratis

No mucha gente es consciente de la existencia de 'Sweet Home' ('Sûîto hômu'), también conocida como 'La casa de Mamiya', una película japonesa de terror de 1989. Pero sí ha tenido una gran trascendencia histórica ya que sirvió de base para uno de los primeros videojuegos más populares, nada menos que ‘Resident Evil’, una propiedad de la que llevamos vistas numerosas adaptaciones, desde películas de acción real (pronto veremos otra del director de 'Weapons'), animadas y series en ambos formatos.

Para los no aficionados a los videojuegos, esta es una de las primeras películas de terror que introdujo a Kiyoshi Kurosawa como guionista y director en el género por el que más tarde se haría mundialmente famoso, aunque tenga un estilo diferente a lo que desarrollaría posteriormente. A pesar de estar distribuida por un gigante como Toho, ha estado descatalogada desde su lanzamiento en VHS y Laserdisc en 1989. Se especula que nunca ha habido más ediciones debido a la supuesta conexión del productor Juzo Itami con la yakuza.

También se cuenta que el director Kiyoshi Kurosawa demandó al productor por los royalties del lanzamiento doméstico, pero de una forma u otra nunca ha visto la luz desde entonces. Tan solo existía un VHS mal transferido que circulaba online con subtítulos en inglés deficientes y un anuncio del juego para Famicom como prólogo. Las copias en VHS pueden llegar a costar más de 160 dólares y el Laserdisc casi 350 dólares, quizá por ello ha tardado tanto en recuperarse una muestra en buen estado en el segundo formato, que mantiene mucha más calidad.

Un rescate insólito y muy valioso

Ahora Kineko video ha hecho una restauración rescatando hasta 3 capturas de Laser Disc inéditas desde 1989 y lo han subido en calidad HD a YouTube, donde podemos verla gratis. El lanzamiento incluye también nuevos subtítulos de LonelyChaser, que mejoran mucho los existentes. Este descubrimiento, tras meses de trabajo de depuración y edición de las versiones disponibles, supone la primera vez que se puede ver la película de forma digna en más de tres décadas.

Supuestamente, la película sirvió de inspiración para el juego que se convertiría en 'Resident Evil / Biohazard' de Capcom, una anécdota interesante en la historia de los videojuegos, pero que deja en el fondo una película muy potente por sí misma. Aunque técnicamente no es una adaptación, su caso es único y sí podría considerarse una vía de dos direcciones, aunque el filme se estrenara 21 de enero de 1989 y el juego apareciera al mercado japonés en diciembre de ese año, casi al mismo tiempo que el lanzamiento doméstico, se considera un lanzamiento conjunto.

Juego para toda la familia

Nunca salieron a la venta en el extranjero, supuestamente por el contenido fuerte de algunos momentos, que se consideran extremos para niños incluso hoy en día. No son muchas las películas de terror de estudio japonesas que salieron durante los 80. Algunas eran variaciones pinku, como la serie 'Evil Dead Trap', que incluían la obsesión del slasher que había dominado el terror americano en los ochenta. 'Sweet Home' comienza en realidad como una variante de la primera, con un equipo de televisión que entra en un edificio abandonado para conseguir una buena historia.

El origen de una leyenda de los videojuegos y el cine

Un punto de partida que siguen los trabajos en ambos formatos y que definiría su influencia en otros juegos de Capcom. La versión de juego tiene elementos que pasaron a 'Resident Evil' directamente, como la ya clásicas escenas animadas de apertura de la puerta y se considera que el juego inventó el género survival horror de videojuegos tal y cómo se conoce. El punto de partida es similar al de muchos que vendrían en el futuro, la aventura de cinco personas dentro de una mansión en busca de un famoso fresco creado por un difunto pintor, y es esta historia conjunta la que se convierte en una pionera de la intersección de los dos géneros.

El videojuego de Famicom (la Nintendo NES japonesa) y la película se anunciaron juntos, un poco huevo y la gallina, pero la versión en 8 bits fue dirigida por el diseñador Tokuro Fujiwara, conocido por arcades como 'Ghosts 'n Goblins' (1985), y lo que diferencia este de otros casos es que visitó con frecuencia el set de rodaje de la película para ir desarrollando el juego, con ayuda de Kurosawa, quien le dio permiso para tomarse algunas libertades con el guion, ampliando el argumento de la película y añadiéndole detalles de tal forma que parece un complemento de aquella.

En el trasfondo, un clásico recurso gótico, con el famoso artista Ichirō Mamiya escondiendo varios valiosos frescos en su enorme mansión antes de desaparecer misteriosamente. Treinta años después, el grupo de documentalistas intenta recuperar las pinturas de la mansión abandonada topándose con el fantasma de una mujer que amenaza con matar a todos.

Los añadidos del juego fueron muñecas poseídas, hordas de gusanos retorciéndose y grotescos asesinos con cimitarras. En común queda el fantasma es el de Lady Mamiya, la esposa de Ichirō cuyo hijo de dos años fue quemado vivo, en este caso se deja caer que antes de suicidarse, la mujer mató a varios niños para que su hijo tuviera compañeros de juego.

Influencias occidentales y discrepancias de montaje

En la película se queda apuntado que el fantasma es incapaz de perdonarse y quedó atrapado en la mansión. El final de la película es más o menos similar que el del juego. No es fácil tampoco saber qué partes son mérito del director y cuáles del productor, ya que, al parecer, Itami no estaba satisfecho con algunas de las decisiones creativas tomadas por Kurosawa y si se echa en falta su estilo minimalista y reconocible es porque hubo muchas tensiones durante la producción y el productor tenía ideas muy claras sobre cómo debía ser la película, por lo que cambió considerablemente el montaje de Kurosawa antes de su estreno.

De hecho, tras el lanzamiento en cines, Itami rodó nuevas escenas y recortó la película para hacerla aún más comercial, y es esta la única versión que ha sobrevivido en la actualidad gracias al vídeo doméstico. Se dice que la montada por Kurosawa aún existe, encerrada en una cámara de Toho, pero el director ha renegado públicamente el montaje actual, que tiene básicamente el tono de una versión japonesa de 'Poltergeist' (1982) pero como si Dario Argento hubiera pasado por el rodaje, incluso en algunos momentos el uso de sombras recuerda a alguna película de Mario Bava.

Por su cercanía a los 80 tiene más de 'Phenomena' que del abstracto de 'Suspiria', pero los movimientos de cámara confirman la influencia italiana que ya se atisbaba en 'Evil Dead Trap' y otros trabajos japoneses de la época que seguirán hasta la misma 'Perfect Blue' (1997). El trabajo de atmósfera es paciente y se toma sus buenos 40 minutos en explotar en algo mucho más loco que una película de Kaidan tradicional. Partiendo de una old dark house movie clásica, recupera la tradición gótica de 'The Haunting' o 'La leyenda de la mansión del infierno'.

Casas encantadas y gore alucinógeno

Pero no solo eso, sino que es capaz de añadir las capas de tristeza (y alguna referencia directa) a 'Al final de la escalera' (1980) y un tono bizarro y apariciones que tampoco se diferencian tanto del clásico 'Hausu' (1977) de Nobuhiko Obayashi, que sí ha ido ganando más popularidad con el paso de los años. Inevitablemente hay detalles del propio Kurosawa que han quedado dentro, por mucho que él repudie el trabajo, como esa escena llena de sombras que parecen estar vivas y podrían ser un precursor de las pesadillescas apariciones de 'Kairo', o la primera aparición de Mayima suspendida, tan evocadora como las de 'Seance' (2000).

Pero la película es un producto ideado para triunfar en taquilla, incluso en la elección del reparto ya se asentaban las bases para la futura publicidad, en movimientos que ahora mismo son el pan de cada día en el marketing del cine oriental. La hija adolescente fue interpretada por Nokko, una idol del pop vocalista del grupo 'Rebecca', la banda de rock más popular y apreciada de los ochenta, Pero no solo eso, sino que Itami fue más allá y contrató nada menos que a Dick Smith, artista del maquillaje famoso entre muchas otras por 'El exorcista', para que se encargara de los efectos especiales.

Un movimiento que parecía buscar el mercado internacional, y que se asimilaba a revisiones del cine de casa encantada de los 80 como 'House', su segunda parte o 'El secreto de los fantasmas' (1987), buscaba asemejarse al terror a gran escala de los 80, descaradamente divertida, a menudo cómica y plagada de gore, pese a un planteamiento de película para toda la familia, en especial con la música cursi. Pero en gran parte es un espectáculo de Smith, en uno de sus mejores trabajos, que tuvo a su tutela a un joven Kazuhiro Tsuji, del que siguió siendo amigo toda la vida, lo que inspiró a Tsuji a crear un retrato realista de su mentor.

Uno de los mejores trabajos del maestro de los grandes maestros

El resultado es un delirio de cuerpos se derriten, hachas que se clavan en los cráneos, un señor que se funde por la mitad y sigue corriendo con las manos, en una escena que no se había visto hasta 'Braindead', otro personaje queda reducido a un esqueleto pegajoso en un proceso detalladísimo en el que Smith parece perfeccionar su traumático efecto final de 'En busca del arca perdida', un bebé muerto reanimado que parece salir de una película de Shinya Tsukamoto y, lo que es más impresionante, el final con una marioneta gigante demonio-fantasma.

Un animatrónico con cabezas salientes al estilo del final de 'La cosa', con una gran presencia en pantalla que culmina la venganza de una madre fantasmal que, no solo se parece a la historia tradicional de la llorona sino que hasta su diseño sugiere influyó visualmente en la variación del mito producida por Guillermo del Toro, 'Mamá' (2013). A pesar de su popularidad en Japón, la película nunca se lanzó para el público internacional y quedaría enterrada en el paso del tiempo hasta que alguien descubrió su conexión con otra ficción dentro de una mansión sinestra, ‘Resident Evil’.

Fue en 1993 cuando comenzó la producción de un nuevo videojuego dirigido por Shinji Mikami y producido por Fujiwara que buscaba trasladar los elementos principales del juego 'Sweet Home' al formato internacional en un remake. Como Capcom ya no poseía los derechos sobre el argumento tuvo que introducir algunos cambios bastante importantes en la producción, para convertirlo en una entidad independiente llamada 'Biohazard', con una perspectiva en tercera persona, que se mantuvo del original y centrando su elemento terrorífico en los zombis, con un brote apocalíptico que tomaba inspiración en el cine de George A. Romero.

Un eslabón perdido en la historia del horror japonés

Sin embargo, la atmósfera central en la ruinosa "Mansión Spencer", se remonta directamente a 'Sweet Home' (tanto en la película como en el juego), un caserón gigante, aislado y condenado, rodeado de niebla y largas hierbas, con ambiente espeso, secciones diseñadas para poner al espectador en tensión, largos pasillos, cuerpos despedazados que gimen y se arrastran por el suelo; e incluso una versión "evolucionada" de un monstruo de aspecto mutante para rematar el clímax de la película. Son todos los ingredientes que han creado una marca propia, lo que conocemos como 'Resident Evil'.

Una parte fundamental de la narrativa del juego es la importancia que se da a las pinturas, con datos aparecidos de diarios y frescos encontrados en la casa, como los detalles clave de la familia Mamiya en las pinturas inacabadas, además de una serie de elementos estratégicos muy similares.

Lejos de estos paralelismos, la historia de las dos franquicias están conectadas, para siempre y ahora por fin puede disfrutarse como debe de la versión disponible, aunque queda la duda de si alguna vez Toho liberará la versión del autor de 'Cure'.

Aunque esté muy lejos de sus películas de suspense y terror, frías y pacientes, más dependientes de la sugestión, que caracterizan el estilo de Kurosawa, 'Sweet Home' no solo es una rareza fascinante, sino que funciona como un eslabón perdido entre los primeros Kaidan y la influencia norteamericana a la posterior explosión de J-Horror a partir de 'Ringu', una anomalía que mejora en efectos a muchas producciones de la época y tiene una producción lujosa, un fondo melancólico propio y monstruos espectaculares. Poco más se le puede pedir a una película perdida.

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