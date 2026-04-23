Las mejores películas de terror de 2026 (por ahora)

El deseo de pasar miedo en el cine es casi tan atávico y antiguo como el cine en sí mismo: desde que en 1896 George Méliès hiciera 'La mansión del diablo' hasta ahora, el terror se ha convertido en uno de los géneros más exitosos, arriesgados y artesanales, yendo mucho más allá de las vísceras, el gore y los sesos con los que hace años nos regodeábamos. Para confirmarlo, ¡os traemos las películas más terroríficas de lo que llevamos de año! Eso sí, teniendo en cuenta que estamos aún en abril y lo gordo está por llegar, no esperéis una lista sin fin (por ejemplo, no, no está 'Scream 7'). El horror tiene límites.

La plaga

Dirección: Charlie Polinger Reparto: Everett Blunck, Joel Edgerton, Elliott Heffernan, Kenny Rasmussen, Kayo Martin

Alejándose de sesos y cosas viscosas, 'La Plaga' muestra el mayor de los terrores posibles: un grupo de niños pre-adolescentes con ansia por encajar en el grupo. La maravilla que ha hecho Charlie Polinger es incómoda, porque el elemento sobrenatural solo sobrevuela un mundo de niños con auténtica pasión por discriminar, pringados que no saben cómo encajar y bailes frenéticos con o sin plaga de por medio. Una pequeña muestra de hacia dónde va la madurez del género que se estrenará el 30 de abril y haríais bien en absorber.

La maldición de Shelby Oaks

Dirección: Chris Stuckmann Reparto: Camille Sullivan, Sarah Durn, Brendan Sexton III

Es difícil, a estas alturas, seguir sorprendiendo con el found footage a un público que vio 'El proyecto de la bruja de Blair' y sus mil derivados. Sin embargo, el primer acto de 'La maldición de Shelby Oaks' lo consigue con creces, en uno de los mejores ejemplos del género en los últimos años. Después, Stuckmann, crítico de cine consciente de que no puede quedarse anquilosado, da un salto de campana del que sale más o menos ileso, mezclando varias películas del género en una película imperfecta pero con esa frescura que dan los primeros trabajos llenos de ganas por seguir adelante.

28 años después: el templo de los huesos

Dirección: Nia DaCosta Reparto: Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Alfie Williams, Erin Kellyman, Chi Lewis-Parry

Tras ese descalabro que fue 'The Marvels', Nia DaCosta vuelve al terror por todo lo alto, con una "secuela de secuela" que podría ser más de lo mismo pero se encarga en remarcar su personalidad propia de manera continua. A estas alturas, la cosa tiene ya muy poco que ver con '28 días después', pero personalmente me alegro de que haya mutado en un musical heavy satánico con un Ralph Fiennes totalmente desatado y que agranda el mito de la saga de una manera tan divertida como iconoclasta. Crucemos los dedos por la tercera parte.

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La momia de Lee Cronin

Dirección: Lee Cronin Reparto: Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy, Natalie Grace, Verónica Falcón

Desde la terrible versión protagonizada por Tom Cruise, 'La Momia' había permanecido olvidada en el cine mainstream. Por suerte, Lee Cronin ha sabido darle el giro necesario para volver a hacerla actual: esta versión no solo es terrorífica. Además es grotesca, extraña y no apta para todos los públicos. Y eso es lo que la hace tan especial: en lugar de conformarse con hacer un monstruo que todo el mundo capte a la primera, el director ha pretendido hacer su propia versión, repleta de personalidad propia y asquito. Lo ha conseguido con creces.

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Primate

Dirección: Johaness Roberts Reparto: Johnny Sequoyah, Jessica Alexander, Troy Kotsur, Victoria Wyant, Gia Hunter

Se echaban de menos en el cine las películas de terror tan tontuelas como sangrientas de animales con la rabia acabando con todo el que se encuentre. Y 'Primate' es un ejemplo perfecto de este subgénero: caras arrancadas, cabezas abiertas, un primate muy enfadado y bastante sangre son los ingredientes para una receta que no por ya vista antes es menos efectiva. Terror sin complejos, de susto fácil y, según se mire, muy mono.

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