Fue elegida la mejor película western de todos los tiempos por 100 expertos. Una obra maestra que cambió el cine del oeste para siempre

La historia del cine del oeste está repleta de títulos que dejaron una huella imborrable en el séptimo arte, por lo que es normal que cada cual tenga su favorito personal. En Espinof hace ya tiempo que nos pronunciamos sobre cuál es el mejor western de todos los tiempos, pero ahora remontarse un poco a cuando la ya desaparecida revista Nickel Odeon destacó a 'La diligencia' ('Stagecoach') como la mejor película del oeste.

Para llegar a esa conclusión se pidió a 100 críticos, expertos y personalidades del cine que eligieran cuáles creía cada uno que eran los 10 mejores westerns de todos los tiempos. La victoria fue por la mínima para la cinta dirigida por John Ford que además de relanzar al western en Hollywood, también sirvió para convertir en una estrella mundial a John Wayne.

Victoria aplastante para John Ford y John Wayne

Basada en un relato de Ernest Haycox, 'La diligencia' cuenta la historia de un grupo de extraños de lo más variopinto que inician un duro y largo viaje en diligencia. Las relaciones entre ellos no serán precisamente fáciles, pero lo realmente peligroso será enfrentarse con los indios apaches que se cruzan en su camino.

El impacto de 'La diligencia' fue enorme en muchas cuestiones, desde que el western volvieran a primera línea en Hollywood hasta que inspirase al mismísimo Orson Welles para hacer 'Ciudadano Kane' ('Citizen Kane'). Personalmente creo que hay unos cuantos que la superan con creces, pero en su momento supuso toda una revolución y su influencia en el cine del oeste posterior es imbatible.

'La diligencia' consiguió 54 votos en la encuesta de Nickel Oden, superando a duras penas los 53 de 'El hombre que mató a Liberty Valance' ('The Man Who Shot Liberty Valance') y los 52 de 'Centauros del desierto' ('The Searchers'). De esta forma, tanto el oro como la plata y el bronce fueron a títulos dirigidos por John Ford y con John Wayne en su reparto. Una victoria aplastante.

Ya en cuarta posición sí encontramos otro título sin nada que ver con Ford o Wayne, pues 'Johnny Guitar' logró 48 menciones. Para encontrar la primera aparición de otro mito el género como Clint Eastwood hay que bajar hasta el decimoquinto puesto, pues 'Sin perdón' ('Unforgiven') logró 19 menciones.

Sería curioso volver a hacer una selección así en la actualidad para ver qué cambios hay, pero algunos de los encuestados, como Alfredo Landa, Paul Naschy o Guillero Cabrera Infante, han fallecido desde que se hizo esta encuesta en 1996.

Si todavía la tenéis pendientes u os apetece recuperarla, tenéis disponible 'La diligencia' en streaming dentro de los catálogos de Filmin y de Prime Video. Otra opción es que os hagáis con la excelente edición en blu-ray editada por A Contracorriente Films, que además lleva una buena cantidad de extras. Os costará 18,53 euros

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