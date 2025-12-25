Este mítico western de John Ford con John Wayne inspiró a Orson Welles para rodar la inigualable 'Ciudadano Kane'

Pocas películas tienen un peso tan grande en la historia del cine como el de 'Ciudadano Kane'. Incluso quienes no la han visto reconocen lo icónica que es y el lugar que ocupa. Solo hace falta pensar en su comienzo -esa imagen nocturna de una mansión imposible, rodeada de verjas amenazantes y advertencias- para entender por qué ha sido estudiada y venerada durante décadas.

'Ciudadano Kane' es una película que despierta una admiración casi unánime, pero detrás de su estatus de obra intocable, hay una historia fascinante de influencias, una ambición desmedida y aprendizaje acelerado que explica cómo Orson Welles, con apenas 25 años, fue capaz de reinventar el lenguaje cinematográfico desde dentro del sistema de Hollywood.

Historia y legado

La película comienza con la muerte de Charles Foster Kane, un magnate de la prensa inmensamente rico y poderoso. En su lecho final, Kane pronuncia una sola palabra antes de morir, dejando tras de sí un misterio que estructura todo el relato. Las noticias resumen su vida pública, desde sus orígenes humildes hasta la construcción de un imperio mediático gigantesco, y un periodista es enviado a investigar el significado de esa última palabra. A través de entrevistas con antiguos amigos, socios y demás, la película recompone una vida marcada por el poder, la soledad y el control, sin llegar nunca a alcanzar una verdad definitiva.

El misterio de Rosebud, sin embargo, no se resuelve para los personajes, sino para el espectador. Al final, los objetos de Kane son destruidos o archivados sin miramientos, y un viejo trineo acaba en el fuego. Mientras se consume, la cámara revela el nombre pintado en él, en un gesto devastador que cambia toda la historia, conectando al magnate todopoderoso con el niño al que le arrebataron su hogar.

Y gran parte del prestigio de 'Ciudadano Kane' tiene que ver con su sofisticación formal. Welles abordó su debut como si Hollywood fuera, en sus propias palabras, "el tren eléctrico más grande que un niño haya tenido jamás" -según recoge The Atlantic-. Y se lanzó a jugar con todo: una narrativa fragmentada, múltiples puntos de vista, iluminación heredada del expresionismo alemán, un montaje audaz y trucos técnicos siguen sorprendiéndonos. Cada plano invita a ser analizado y cada encuadre contiene más información de la que se ve a simple vista.

Pero incluso un talento descomunal como el de Welles tuvo claros referentes. Según su biógrafo Simon Callow, el director estudió obsesivamente una película antes de rodar 'Ciudadano Kane'. Según recoge la BBC, "Todas las noches, después de cenar, durante casi un mes, veía La diligencia, a menudo con algún técnico o jefe de departamento diferente del estudio, y hacía preguntas. ¿Cómo se hizo esto? ¿Por qué se hizo esto?. Era como ir a la escuela". El clásico western de John Ford le enseñó a Welles cómo narrar y de esa combinación de admiración, estudio y audacia nació una obra que no solo cambió el cine, sino que sigue dialogando con él más de ochenta años después.

