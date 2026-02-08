Estoy dentrísimo de la temporada 4 de 'Los Bridgerton', pero creo que la narrativa más importante de la serie de Netflix no es la de Benedict y Sophie

La cuarta temporada de 'Los Bridgerton' ya está aquí y, como siempre, el romance ha vuelto a florecer en Inglaterra. Esta vez, Benedict Bridgerton es el centro de atención, enamorándose de Sophie Baek, una misteriosa dama vestida de plata. Sin embargo, más allá del drama romántico, la temporada demuestra que la verdadera fuerza de la serie no está solo en los amores que surgen en Mayfair, sino también en los lazos de amistad que atraviesan generaciones y jerarquías.

En concreto, la relación entre la Reina Carlota y Lady Danbury es quizá el vínculo más importante de la temporada -aparte del principal-, una amistad profunda que combina lealtad, afecto y un entendimiento mutuo que va mucho más allá de la etiqueta y el poder en la corte. Su vínculo aporta intensidad, emoción y momentos de vulnerabilidad que contrastan con las intrigas románticas, recordándonos que, en 'Los Bridgerton', las relaciones más importantes a menudo son las que no aparecen en primer plano.

Las amigas son insustituibles

Desde la coronación de Carlota, Lady Danbury ha sido su confidente más fiel, primero como dama de compañía y luego como amiga íntima. Y en esta cuarta temporada, su relación se enfrenta un giro inesperado: mientras Danbury se piensa retirarse de la vida pública, la Reina se resiste a dejarla ir, mostrando que su amistad es un pilar fundamental para ella. Aquí, la tensión le añade capas de complejidad a la narrativa, mostrando la vulnerabilidad de la todopoderosa monarca.

La temporada 4 muestra a la Reina Carlota en un momento de notable fragilidad emocional. Cuando percibe la intención de Lady Danbury de marcharse, lo interpreta casi como una traición, intentando retenerla a su lado mediante a la fuerza. La escena en la que Carlota se deshace en lágrimas es una de las más emotivas de la temporada, y Danbury al final acepta quedarse hasta encontrar un reemplazo adecuado en la corte, reforzando así su vínculo inseparable.

La dinámica entre Lady Danbury y la Reina Carlota se convierte en una subtrama esencial, ofreciendo tanto tensión como momentos de consuelo. Para los fans de toda la vida, su relación ha sido un refugio emocional en episodios cargados de drama, y el desarrollo de esta amistad en la primera mitad de la temporada prepara el terreno para una resolución que espero que sea satisfactoria en los próximos episodios.

Aunque la historia de amor de Benedict y Sophie es la que acapara el centro de atención, para mí la verdadera narrativa que define esta temporada es la de la amistad entre la Reina y Danbury. Estoy deseando ver lo que ocurre en la segunda parte de la temporada, que tendrá que reafirmar su conexión, mostrando que incluso en un mundo lleno de intrigas, alianzas políticas y romances, la amistad también deja huella.

