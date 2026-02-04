El final de la temporada 4 de 'Los Bridgerton' explicado por la showrunner de la serie de Netflix: "Es lo peor que le podrían pedir"

La primera parte de la temporada 4 de 'Los Bridgerton' llegó a Netflix el pasado 29 de enero de 2026. Ahora sus fans tendrán que esperar hasta el 26 de febrero para ver los cuatro episodios restantes, pero lo que sí tenemos ya son varias declaraciones de su showrunner Jess Brownell explicando el impactante final de los capítulos ya disponibles.

Ojo con los spoilers de aquí en adelante.

Jess Brownell explica el final de la temporada 4, parte 1

Los que hayan visto la serie sin haber leído antes los libros de Julia Quinn seguro que se llevaron una tremenda sorpresa con el momento en el que Benedict propone a Sophie que sea su amante. Todo apuntaba a un gran momento romántico que se ve empañado por una propuesta que podría parecer totalmente fuera de lugar, pero las cosas cambian si recordamos las normas sociales de la época.

La propuesta del personaje interpretado por Luke Thompson resulta todo un shock para Sophie, por lo que el personaje al que da vida Yerin Ha reacciona huyendo. Brownell señala en Tudum que "para Sophie, la idea de ser amante es lo peor que le podrían pedir". El motivo se encuentra en que ella misma es fruto del amor prohibido de un lord su madre, que era una criada por aquel entonces.

La propia Brownell arroja un poco más de luz al respecto señalando que "Sophie realmente no quiere poner a un niño en la situación en la que ella estuvo. A pesar de las normas sociales, una parte de Sophie espera que Benedict pueda ver más allá de la alta sociedad y que lo que tienen es tan especial que pueda superar los obstáculos de la clase".

La opinión de Luke Thompson y Yerin Ha

Por su parte, Thompson reflexiona al respecto: "Solo quiere tenerlo todo. Intenta dividir su vida, lo cual es sorprendente porque no pensamos en Benedict como alguien que haga eso. En el fondo, creo que sí. No le gusta ir a ningún sitio demasiado serio ni demasiado comprometido". Porque Benedict puede parecer encantador, pero tampoco nos olvidemos de que ha sido siempre alguien que ha sido a su bola, importándole bien poco lo que opinen de él.

En el caso de Ha, la actriz da mucha importancia al collar que lleva su personaje: "Llega un momento en el que creo que se da cuenta de que lo usa no para recordarla, sino para recordar sus errores y para pensar: 'Nunca seré esta mujer'. No quiere eso para nadie". Bastante comprensible que tenga ese punto de vista, la verdad.

Ahora solamente nos queda esperar hasta el 26 de febrero para ver cómo se resuelve todo -aunque el tráiler de los nuevos episodios apunta a que Sophie acabará aceptando la propuesta de Benedict-. Obviamente, la novela 'Te doy mi corazón' tiene muchas respuestas al respecto, pero tampoco nos olvidemos de que la serie de Netflix ha introducido varios cambios en adaptaciones anteriores...

